Le groupe Nvidia avait mis le paquet pour lancer sa série de cartes graphiques de nouvelle génération RTX 40 avec architecture Ada Lovelace en lançant les modèles haut de gamme en premier.

Ces monstres de puissance avaient fait grincer des dents par des tarifs plutôt salés et des configurations qui les réservaient aux joueurs très avertis ou sponsorisés. L'espoir était donc de voir des offres plus attractives au fil de la descente en gamme des cartes graphiques gaming.

La firme a finalement dévoilé en mai une série RTX 4060 qui a commencé à être déployé avec une RTX 4060 Ti d'abord puis la RTX 4060 depuis le 29 juin et qui constitue le nouveau produit d'appel de la gamme RTX 40.

RTX 4060, la carte graphique du renouvellement

Positionnée à 329 euros, elle permet de profiter des atouts de Ada Lovelace en matière de DLSS3 et de ray tracing tout en se limitant à un TDP de 115W. Si l'accueil de la presse a été plutôt tiède face à une carte graphique qui risque d'avoir du mal à trouver sa place dans la pléthore de GPU d'ancienne génération encore disponibles pour du jeu en 1080p, elle est vue comme un moyen de renouveler des configurations gaming datées.

Toutefois, la RTX 4060 ne semble pas avoir beaucoup convaincu le public non plus et le démarrage des ventes serait loin des attentes. Pour tenter de relancer (voire de lancer) l'intérêt du public, des baisses de prix sont déjà activées chez certains revendeurs.

Déjà des baisses de prix

Le site Videocardz cite l'exemple du revendeur espagnol Coolmod qui propose déjà la RTX 4060 à 299,95 euros, soit l'une des plus grosses remises du moment, mais d'autres acteurs européens sont en train de faire de même.

Les réductions de prix concernent aussi la RTX 4060 Ti et, chez AMD, la Radeon RX 7600, la plus petite des cartes Radeon 7000, ce qui peut suggérer que ces GPU ont été lancés à des prix trop élevés.

Il faut dire que le discours a changé au fil des ans et au fil de l'évolution du marché des GPU. Alors que les fabricants de cartes graphiques affirmaient vouloir proposer des prix bas, ils assument désormais une tarification élevée pour leurs produits de dernière génération, justifiée par la forte progression des performances. Peut-être eût-il fallu aussi que le porte-monnaie des joueurs suive la même progression...