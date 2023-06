La gamme de cartes graphiques gaming RTX 40 a commencé fort avec les GPU les plus puissants de la série, mais aussi les plus onéreux. Pour profiter de l'architecture graphique Ada Lovelace et du DLSS 3.0, il fallait débourser des centaines d'euros, voire des milliers.

Nvidia a progressivement étendu la gamme avec des GPU plus abordables en descendant jusqu'aux RTX 4060 qui constituent désormais son ouverture de gamme.

La RTX 4060 à petit prix

Cela a débuté avec la GeForce RTX 4060 Ti avec 8 Go de GDDR6 lancée fin mai et cela se poursuit avec la GeForce RTX 4060 désormais disponible ce 29 juin. Pour rappel, la RTX 4060 embarque un GPU AD107 de 3072 coeurs CUDA avec 8 Go de mémoire dédiée GDDR6 associée à un bus 128-bit fournissant une bande passante de 272 Go/s.

Elle bénéficie d'un petit TDP de 115W et se destine au jeu en 1080p, avec le support du DLSS 3, du Ray Tracing et de l'encodeur NVENC de 8ème génération prenant en charge l'AV1. Proposée à 329 € en prix de référence (et un peu plus haut pour les versions custom des partenaires), elle constitue le GPU gaming Ada Lovelace le moins cher du marché.

En attendant la RTX 4060 Ti 16 Go

Logiquement, Nvidia annonce dans le même temps une mise à jour de son pilote Game Ready pour prendre en charge la nouvelle carte graphique. Ce n'est pas tout puisque le support du DLSS est annoncé pour deux nouveaux jeux :

Stranded : Alien Dawn (DLSS 2)

Time Breaker (DLSS 2 et Ray Tracing)

La RTX 4060 a l'ambition d'inciter les joueurs à faire évoluer une configuration de jeu standard qui peine à progresser, d'après les décomptes des plateformes comme Steam.

Toutefois, mettre plus de 300 euros pour du jeu 1080p, même avec les autres atouts d'Ada Lovelace, reste un arbitrage du porte-monnaie qui pourra faire hésiter les joueurs dans le contexte actuel du marché, riche en références plus anciennes déjà capables d'en faire presque autant.

Dans la série RTX 4060, il ne manque plus que la version RTX 4060 Ti avec 16 Go de mémoire GDDR6 qui devrait faire son apparition durant le mois de juillet, si les rumeurs sont valides.