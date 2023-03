Après avoir lancé ses cartes graphiques haut de gamme RTX 4090, RTX 4080 et RTX 4070 Ti sous architecture Ada Lovelace fin 2022 et tout début 2023, Nvidia va étoffer la série avec une carte positionnée un peu plus bas.

La RTX 4070 non Ti utilisera le même GPU AD104 que la version Ti mais dans une version comportant moins de coeurs CUDA (5888, au lieu de 7680) et avec des cadences légèrement abaissées : 1920 MHz en base et 2475 MHz en boost.

Un quart moins puissance avec une puissance de traitement de 29 TFLOPS, elle proposera la même quantité de mémoire, avec une configuration similaire : 12 Go de GDDR6X associés à un bus mémoire 192-bit assurant une bande passante de 504 Go/s.

Moins puissante, plus économe

La différence se jouera aussi sur la puissance requise pour la faire fonctionner puisque la RTX 4070 ne demandera que 200W, contre 285W pour la version Ti. Avec l'architecture Ada Lovelace à bord, elle profitera des avantages du hardware de dernière génération de Nvidia et des fonctionnalités avancées comme l'upscaling 4K DLSS 3.

L'arrivée des cartes graphique RTX 40 haut de gamme a permis à Nvidia de démontrer sa capacité à produire les cartes graphiques gaming les plus puissantes du marché et, maintenant que les stocks de cartes graphiques plus anciennes RTX 30 commencent à baisser, il va être temps de proposer Ada Lovelace sur des segments plus bas.

Ca se précise pour le mois d'avril

Le site Videocardz souligne ainsi que Nvidia vient de déférencer les cartes graphiques RTX 30 Founders Edition, ce qui va laisser de la place pour faire entrer de nouvelles références.

La carte Nvidia GeForce RTX 4070 est pressentie pour le deuxième trimestre de l'année et une rumeur précédente avait proposé le mois d'avril 2023 pour son lancement.

Le leaker hongxing2020 resserre la fenêtre sur un jour en particulier : le 13 avril prochain. Il est possible qu'un teaser ou qu'une annonce soit faite lors de l'événement GTC 2023 qui débutera le 21 mars et fera le point sur la stratégie de Nvidia.

Il est à noter que Nvidia pourrait aussi proposer un peu plus tard une carte GeForce RTX 4060 Ti qui descendrait plus franchement en gamme avec un GPU AD106 et 8 Go de mémoire GDDR6.