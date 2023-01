Après les très puissantes RTX 4090 et RTX 4080, Nvidia a levé le voile sur la RTX 4070 Ti qui vient compléter la gamme des cartes graphiques Ada Lovelace en descendant sous les 1000 dollars.

La quête du milieu de gamme va se poursuivre avec les modèles RTX 4070 et RTX 4060 Ti attendus au premier et au deuxième trimestre de l'année. La plus petite des cartes Nvidia RTX 40 fait en particulier parler d'elle via différentes fuites.

Elle pourrait ainsi nécessiter moins de puissance que prévu pour fonctionner. Avec 160W (au lieu de 220W initialement estimés), la configuration PC nécessaire sera plus légère tout en permettant de profiter des avantages de la nouvelle architecture graphique et du DLSS 3.0.

Prix et performances se précisent

On en sait désormais un peu plus sur le prix et sur les performances de la future RTX 4060 Ti, même s'il s'agit toujours d'informations officieuses. Le site MyDrivers affirme ainsi que la carte graphique devrait se situer autour de 500 dollars, ce qui marquera un bond du prix par rapport à la RTX 3060 qui avait été lancée à 399 dollars.

En parallèle, le leaker kopite7kimi indique que les performances de la RTX 4060 seront au niveau de celles de la RTX 3070 sous Turing. Un point intéressant relevé par le site Videocardz est que cette carte graphique avait justement été positionnée à 499 dollars (en prix MSRP) à son lancement, même si elle s'est négociée plus haut du fait de la pénurie de GPU à l'époque.

Cette chère série de cartes graphiques RTX 40

Cela confirme en tous les cas le choix volontaire de Nvidia de proposer des cartes graphiques à des prix élevés, à rebours des stratégies évoquées précédemment. L'arrivée de l'architecture Ada Lovelace a apporté un saut de performances et l'émergence de techniques qui semble justifier pour la firme de tirer les prix vers le haut.

Le point de crispation pour la RTX 4060 Ti avec GPU AD106 pourrait venir du bus de seulement 128-bit accompagnant les 8 Go de GDDR6, ce qui limitera fortement la bande passante mémoire.

Les RTX 4070 et RTX 4060 Ti, qui doivent prolonger la gamme RTX 40, sont attendues à la fin du premier trimestre 2023 et durant le deuxième trimestre.