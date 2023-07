Après avoir pris d'assaut le haut de gamme avec les premières cartes graphiques GeForce RTX 40 sous architecture Ada Lovelace positionnées à 1000 euros et au-delà, Nvidia s'est attaquée à l'ouverture de gamme en lançant la série RTX 4060 visant un espace tarifaire entre 330 et 550 euros.

Elle compte deux modèles, la RTX 4060 et la RTX 4060 Ti, cette dernière ayant deux variantes : 8 ou 16 Go de mémoire GDDR6. C'est la seule différence qui les distingue, tout le reste (GPU AD106, bus mémoire, fréquences, TDP) étant identique.

RTX 4060 Ti 16 Go : plus de mémoire, moins de succès ?

Le modèle RTX 4060 Ti avec 16 Go de GDDR6 est le dernier à avoir été lancé le 18 juillet dernier avec un tarif annoncé de 549 euros. Sur les premiers benchmarks et faute de modifications, le GPU affiche des avancées modestes sur la RTX 4060 Ti 8 Go , vendue 439 euros, ou peut parfois faire moins bien.

Toutefois, le doublement de la mémoire dédiée peut faire la différence pour les jeux demandant de stocker beaucoup de données temporaires, certains titres récents demandant au moins 12 Go pour fonctionner correctement.

La quantité de mémoire supplémentaire peut aussi la rendre plus attractive pour certaines utilisations dans le cadre de l'intelligence artificielle et de génération de contenus.

Première baisse de prix observée

Cela suffira-t-il à lui assurer un plus grand succès que la demande mitigée qui a accompagné le lancement de la RTX 4060 Ti 8 Go et de la RTX 4060, forcées de baisser leur tarif quelques semaines après leur arrivée sur le marché ?

Pas sûr et l'on observe même une première légère baisse de prix chez certains revendeurs européens une semaine après sa commercialisation. La version 16 Go de la carte Nvidia RTX 4060 Ti peut ainsi déjà être trouvée à 519 euros au lieu de 549 euros.

Cette remise trahit sans doute une demande faible pour la dernière-née des cartes graphiques RTX 40 malgré l'intérêt de son architecture Ada Lovelace pour le Ray Tracing et le support du DLSS 3.