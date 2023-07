Après avoir démontré les capacités de son architecture Ada Lovelace avec des cartes graphiques RTX 40 premium (RTX 4090, RTX 4080, RTX 4070 Ti), Nvidia a complété sa gamme d'une série RTX 4060 annoncée en mai 2023.

Cette dernière vise l'entrée de gamme et apporte les avancées de l'architecture (Ray Tracing, DLSS3...) sur des segments plus bas, avec une optique de jeu en 1080p. Cela a démarré avec la RTX 4060 Ti 8 Go en mai suivi de la RTX 4060 en juin.

La RTX 4060 Ti 16 Go débarque en mode furtif

La réception par le public de ces nouvelles options faisant démarrer la gamme à 329 euros n'a pas été franchement emballée dans un marché encore saturé de références plus anciennes mais toujours satisfaisantes.

Il manquait une variante à l'appel : la RTX 4060 Ti avec 16 Go de GDDR6. Elle a été lancée comme prévu ce 18 juillet 2023 mais sans tambours ni trompettes...ni même des reviews.

Nvidia n'a pas adressé d'exemplaires de test à la presse et les pilotes n'ont été mis à jour que ce mardi, signe que le GPU vient plus compléter la gamme générale que chercher à provoquer la surprise.

La même que la version 8 Go

La carte Nvidia GeForce RTX 4060 Ti 16 Go est identique à la version 8 Go avec un GPU AD106 de 4352 coeurs CUDA et le même bus 128-bit qui assurera 288 Go/s de bande passante.

La fiche technique est similaire jusqu'au TDP de 160W, ce qui semble curieux avec sa mémoire supplémentaire et signale peut-être un ajustement en matière d'efficacité énergétique.

La carte graphique RTX 4060 Ti 16 Go avait été annoncé au prix de 549 € dans sa configuration de base et sans doute un peu plus pour les versions des partenaires. Il est à noter que des baisses de prix ont touché les RTX 4060 Ti 8 Go et RTX 4060 chez les revendeurs quelques semaines seulement après leur lancement. La nouvelle carte graphique subira-t-elle le même sort ?