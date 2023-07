Nvidia a choisi le début de l'été pour lancer sa carte graphique RTX 4060 Ti 16 Go, dernier membre de la série GeForce RTX 4060 sous architecture Ada Lovelace qui doit couvrir l'entrée de gamme pour la série RTX 40.

Pas de fanfare pour son lancement le 18 juillet ni même un communiqué, la carte graphique a été lancée sans exemplaires de test adressés à la presse en amont tandis que les pilotes n'ont été diffusés que le jour même, ne permettant d'obtenir aucune information ou estimation sur ses performances.

16 Go de GDDR6, pour quoi faire ?

Et si tout se passe si discrètement, c'est peut-être aussi parce que la comparaison avec la RTX 4060 Ti 8 Go ne lui est pas favorable. Pour rappel, les deux versions de la carte Nvidia possèdent les mêmes caractéristiques, jusqu'au TDP de 160W, sur la base d'un GPU AD106.

Il n'y a donc aucune modification de fréquence ni de configuration de la partie mémoire qui permettrait à la RTX 4060 Ti 16 Go de profiter du doublement de la quantité de GDDR6

Sans puissance supplémentaire, la version 16 Go ne tire pas forcément parti du doublement de sa quantité de mémoire GDDR6 et cela s'observe dès à présent dans les premiers résultats de benchmark obtenus sur différents jeux.

Moins bien que la RTX 4060 Ti 8 Go ?

MSI Insider Weekly a testé les deux cartes graphiques sur six jeux et observé que la version 16 Go de la RTX 4060 Ti fait pareil ou moins bien que le modèle 8 Go sur quatre d'entre eux.

La différence de performance potentielle est de 0,5% en faveur de la RTX 4060 Ti 16 Go mais la réalité est que la carte graphique est derrière ou à égalité avec la version 8 Go sur la plupart des jeux testés, hormis sur CS:Go.

Cela va être compliqué de vendre la carte graphique à 549 € en version de base par rapport aux 439 € du modèle 8 Go, alors même que cette dernière a peu mobilisé les gamers, conduisant déjà à des baisses de prix quelques semaines après son lancement.