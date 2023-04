Le groupe Nvidia a commencé à déployer sa gamme de cartes graphiques RTX 40 avec architecture Ada Lovelace en commençant par les modèles les plus puissants, RTX 4090 et RTX 4080, avec des tarifs conséquents dépassant largement les 1000 euros.

Ensuite est arrivée la RTX 4070 Ti en début d'année qui a permis de descendre sous ce seuil des 1000 euros. Désormais, voici venir la GeForce RTX 4070 pour étoffer encore la gamme tout en continuant de baisser le prix.

La carte graphique gaming a été largement évoquée dans de nombreuses fuites ces derniers mois et vise le jeu en 1440p et 100 fps grâce à ses composants Tensor et Ray Tracing de dernière génération et ses 12 Go de mémoire GDDR6X avec bus 192-bit.

GPU AD104 de 5888 coeurs CUDA et 12 Go GDDR6X

La fiche technique confirme la présence d'un GPU AD104 avec 5888 coeurs CUDA (contre 7680 coeurs CUDA pour le RTX 4070 Ti) et une fréquence de 2,48 GHz en boost dans un format 2 slots.

La carte graphique est compatible avec l'upscaling 4K DLSS 3 (Deep Learning Super Sampling), lui assurant une performance multipliée par 1,7 par rapport à la RTX 3070 Ti en DLSS 2.

Nvidia annonce plus globalement des performances améliorées de 20% sur les jeux traditionnels avec une consommation d'énergie réduite de plus de 20% grâce à l'architecture Ada Lovelace et la gravure plus fine du GPU.

Ada Lovelace pour moins de 700 euros

Nvidia en profite également pour proposer RTX Remix en open source sur GitHub, sa plate-forme de modding destinée à remasteriser les jeux DirectX 8 et 9 pour redonner un coup de jeune aux anciens titres en permettant de gérer les effets de lumière.

La carte graphique Nvidia GeForce RTX 4070 est annoncée en version Founders Edition au prix de 599 dollars / 659 euros avec une disponibilité à partir du 13 avril 2023. Elle est aussi proposée en diverses variantes via les partenaires AIB avec des configurations spécifiques.

Et pour l'achat d'une carte graphique RTX 40 (de RTX 4090 à RTX 4070) entre le 12 avril et le 8 mai, Nvidia offre l'Overwatch 2 Ultimate Battle Pass et 1000 Overwatch 2 Coins supplémentaires.