Après la RTX 4090 et la RTX 4080, fraîchement accueillie du fait de son prix, avec déjà une première baisse des tarifs en euros, Nvidia prépare l'arrivée d'une troisième carte graphique dans sa série GeForce RTX 40 sous architecture graphique Ada Lovelace.

Il s'agira de la GeForce RTX 4070 Ti, qui correspond à la RTX 4080 12 Go initialement annoncée en septembre 2022. Pour rappel, malgré leur dénomination RTX 4080, les deux versions 12 Go et 16 Go sont très différentes et n'utilisent pas le même GPU (AD103 pour la 16 Go, AD104 pour la 12 Go). Bus mémoire et qualité de la GDDR6X sont également distincts, ce qui en faisait deux cartes graphique trop éloignées pour conserver la même dénomination.

La RTX 4070 Ti aux alentours du CES

L'ex-RTX 4080 12 Go, devenue RTX 4070 Ti, est désormais attendue pour le début de l'année prochaine, avec sans doute une annonce pour le salon CES 2023 de Las Vegas.

Cette information se voit confirmée chez le revendeur italien Drako.it qui fait apparaître une carte RTX 4070 Ti conçue par le partenaire AIB Asus. Sur la page web, un compte à rebours était en cours (il a disparu depuis) et pointait vers la date du 5 janvier 2023, qui correspond à la fenêtre de lancement évoquée précédemment.

Tarif élevé en pespective ?

Le site Cowcotland relève que la nouvelle carte graphique Nvidia devrait être présentée dès le 3 janvier puis lancée dans la foulée le 5 du même mois. La RTX 4080 12 Go avait été annoncée à 899 dollars mais il semble que la RTX 4070 Ti sera repositionnée vers les 1000 dollars, ce qui la maintiendrait largement au-dessus de 1000 euros à la conversion.

La carte vidéo GeForce RTX 4070 Ti proposera donc un GPU AD104 de 7680 coeurs avec une graure en 4 nm chez le fondeur TSMC, avec une fréquence de 2,31 GHz en base et 2,61 GHz en boost.

Elle profitera d'une mémoire GDDR6X en 21 Gbps associée à un bus mémoire 192-bit, fournissant une bande passante de 504 Gbps (contre 736 Gbps pour la RTX 4080 16 Go), le tout avec un TBP de 285W (contre 320W pour la RTX 4080), lui assurant un positionnement de milieu de gamme.