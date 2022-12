La série de cartes graphiques GeForce RTX 40 de Nvidia offre des performances significativement plus élevées que la génération précédente grâce à une gravure plus fine et le passage à l'architecture Ada Lovelace apportant de multiples optimisations.

Malgré la crise des GPU qui a vu le marché se retourner, passant de cartes graphiques introuvables sauf à des tarifs exorbitants à des stocks d'invendus se négociant à prix cassés, la firme a fait le choix de tarifs élevés pour la série RTX 40.

C'est logiquement vrai pour le fleuron GeForce RTX 4090 proposé à 2000 euros et plus, ça l'est aussi pour la GeForce RTX 4080 en milieu de gamme qui se retrouve positionnée à des tarifs de plus de 1600 euros.

Trop chère, trop de stock

La version en 12 Go ayant été annulée pour en faire une future RTX 4070 Ti, les prix de la nouvelle série de cartes Nvidia se situe donc largement au-dessus des 1000 euros.

Face à cette envolée des prix, les acheteurs ne se sont pas bousculés pour la carte vidéo RTX 4080 malgré les belles performances permises par les nouveaux coeurs Tensor et RT et le support du DLSS 3.0.

Ce désamour ne fait pas les affaires des scalpers qui espéraient profiter du lancement de la carte graphique Nvidia pour surfer sur une demande soutenue en la revendant plus chère.

Les scalpers scalpés

Outre les tarifs décourageants, la RTX 4080 reste disponible chez les revendeurs et n'incite pas à l'acquérir plus chère auprès d'un revendeur alternatif. Sur Reddit, des témoignages apparaissent concernant des scalpers revendant finalement leurs exemplaires au tarif standard MSRP.

D'autres les retournent à leur revendeur en récupérant leur mise de départ amoindrie des frais de livraison. Et c'est à tel point que certaines plateformes refusent désormais le retour des cartes graphiques, ce qui suggère que les RTX 4080 reviennent en masse, les scalpers ayant fait chou blanc.

L'arrivée imminente des cartes graphiques Radeon RX 7000 d'AMD, avec la chef de file Radeon RX 7900 XT, pour moins cher durant ce mois de décembre n'arrange rien à l'affaire et incite les scalpers à se débarrasser d'autant plus vite des RTX 4080.