Lors de la présentation officielle de la série RTX 40 avec architecture Ada Lovelace, Nvidia a présenté trois cartes graphiques : une GeForce RTX 4090 en chef de file et deux GeForce RTX 4080, l'une avec 16 Go de mémoire GDDR6X et l'autre avec 12 Go, toutes taillées pour le gaming intensif.

Les différences entre les deux variantes de la RTX 4080 ne s'arrêtent pas à la seule quantité de mémoire. La RTX 4080 12 Go a aussi un bus mémoire plus restreint et un nombre de coeurs CUDA plus faible, au point qu'il est en réalité difficile de leur faire porter la même dénomination.

Conscient de cette trop grande disparité, Nvidia a fait marche arrière en indiquant que seule la carte graphique Nvidia GeForce RTX 4080 16 Go serait commercialisée, tandis que la version 12 Go est annulée.

La RTX 4080 12 Go deviendrait la RTX 4070 Ti

En réalité, elle devrait être proposée sous un autre nom, déjà apparu dans les rumeurs de ces derniers mois et avec les mêmes caractéristiques sous la forme de la GeForce RTX 4070 Ti.

Cette carte vidéo n'a pas encore été annoncée par Nvidia mais on lui prête un GPU AD104 de 7680 coeurs CUDA, un bus mémoire 192-bit, ramenant sa bande passante à 500 Go/s environ, et des fréquences de 2,31 GHz en base et 2,61 GHz en boost.

Lancement pour le CES 2023

Des informations en provenance du leaker MEGAsizeGPU donnent une indication de la date de lancement de la carte graphique. Si la RTX 4090 a été lancée en octobre et alors que la RTX 4080 arrive en ce mois de novembre, la GeForce RTX 4070 Ti serait quant à elle programmée pour le 5 janvier 2023, après une pré-annonce le 3 janvier.

C'est donc vraisemblablement pour le salon CES 2023 de Las Vegas que Nvidia livrera les détails de la troisième carte graphique Ada Lovelace de sa nouvelle série RTX 40.

C'est aussi sans doute là que l'on en saura plus sur le prix. La RTX 4080 12 Go avait été annoncée à 899 dollars (et 1199 dollars pour la RTX 4080 16 Go) mais cette version RTX 4070 Ti devrait en principe être positionnée plus bas.