Avec la gamme GeForce RTX 40, Nvidia a sorti le grand jeu des performances brutes avec les modèles RTX 4090 et RTX 4080 qui déchaînent la puissance de l'architecture Ada Lovelace et de l'uspscaling 4K DLSS 3.0.

Pour le passage à la GeForce RTX 4070 Ti, la firme a fait quelques concessions en passant au GPU AD104 de 7680 coeurs et toujours 12 Go de mémoire GDDR6X, celle qui aurait pu être la RTX 4080 12 Go offre une première descente de prix sous les 1000 dollars tout en conservant un intérêt certain puisque Nvidia annonce des performances en jeu supérieures à la RTX 3090 Ti qui reste l'offre la plus forte de la gamme précédente.

Moins flamboyante mais toujours très efficace, cette troisième carte graphique RTX 40 connaît un beau début de carrière, si l'on en croit les chiffres du revendeur allemand Mindfactory.

Plus que les Radeon et les ARC combinées

Ce dernier indique avoir écoulé 545 RTX 4070 Ti, soit plus que les RTX 4080 (210 unités) et RTX 4090 (190 unités) sur la troisième semaines de janvier. La nouvelle carte Nvidia dépasse aussi largement les ventes de cartes Radeon RX 7900 XTX et Radeon RX 7900 XT d'AMD et celles des Intel ARC A770 et ARC 380 combinées.

AMD ne s'en sort pas si mal avec 300 modèles RX 7900 XTX et 200 cartes 7900 XT écoulées sur la même période mais l'offre d'Intel peine à trouver preneur avec une vingtaine de cartes ARC Alchemist écoulées.

Le milieu de gamme séduit toujours

Pour rappel, la Radeon RX 7900 XTX est ce qui se rapproche le plus des performances de la RTX 4080 de Nvidia, AMD n'ayant rien à opposer à la dantesque RTX 4090.

Les cartes plus anciennes, comme la Radeon RX 6700 XT ou la GeForce RTX 3060, continuent d'attirer du monde, avec plus de 400 unités vendues chacune. Car tous les joueurs ne sont pas près à mettre plus de 800 dollars ou euros dans leur carte graphique.

De son côté, Intel, nouvel entrant sur le marché des GPU, doit encore faire ses preuves, même en ciblant les segments d'entrée et de milieu de gamme. La prochaine génération Battlemage devrait founir plus d'arguments pour séduire le public en assurant une certaine montée en gamme grâce à une architecture graphique Intel Xe-HPG de deuxième génération.