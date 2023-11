Depuis plusieurs mois maintenant, il se murmure que Nvidia va ajouter de nouvelles cartes graphiques dans sa série GeForce RTX 40 avec architecture Ada Lovelace. Plus précisément, la firme compte lancer plusieurs modèles RTX 40 Super aux caractéristiques légèrement relevées.

Trois références sont citées : RTX 4080 Super, RTX 4070 Ti Super et RTX 4070 Super, dont les caractéristiques se sont précisées au fil des fuites d'information. La RTX 4070 Ti Super devrait le modèle apportant le plus de changements et une progression sensible des performances tandis que les deux autres afficheront des gains plus modestes.

La question se posait de savoir si ces nouveautés s'ajouteraient à la gamme existante ou viendraient remplacer les cartes graphiques standard de même dénomination.

Fin de production ou mise en pause ?

Une forme de réponse est apportée via le site chinois Boards Channels qui relève que Nvidia stopperait la production de masse des cartes graphiques gaming RTX 4080 et RTX 4070 Ti.

Avec une gamme RTX 40 Super qui pourrait être présentée en janvier prochain lors du salon CES 2024, il est tentant de penser que cet arrêt va permettre d'écouler les stocks existants et de faire de la place pour les nouveaux modèles.

Le site Videocardz souligne toutefois que Nvidia a l'habitude de cesser la production de ses cartes graphiques pendant un temps avant de la relancer en fonction de la demande du marché.

Nvidia toujours en position de force

Cet arrêt de la fabrication des GPU gaming pourrait ainsi être temporaire mais la source initiale enfonce le clou en indiquant que les partenaires AIB ont déjà reçu les dernières cartes graphiques produites et sont en phase de réduction des inventaires en vue de l'arrivée des GPU Super.

Difficile donc de tirer des conclusions claires de l'information de Boards Channel. Et même avec un arrêt de production, les RTX 4080 et RTX 4070 Ti devraient rester disponibles dans les canaux de distribution durant un certain temps.

Nvidia a de toute façon du temps pour peaufiner sa stratégie. La prochaine architecture graphique Blackwell n'arrivera pas avant la fin de l'année prochaine au mieux pour les cartes graphiques gaming (les produits professionnels devraient la voir passer plus rapidement) et la RTX 4090 continue de représenter le très haut de gamme pour le moment insurpassable dans son domaine.