La gamme de cartes graphiques gaming RTX 40 de Nvidia va prochainement s'étoffer avec plusieurs nouveaux membres entrant dans la famille RTX 40 Super, dont on ne sait toujours pas si elles complèteront ou remplaceront les modèles existants.

Trois cartes graphiques sont attendues et leur caractéristiques ont fait l'objet de diverses spéculations, avec notamment la possibilité de changement de classe de GPU.

De nouvelles informations issues des partenaires de Nvidia viennent remettre un peu d'ordre dans ces hypothèses et donnent une meilleure vision de ce qui se prépare.

RTX 4080 Super, pas de grands changements

Il apparaît donc que la RTX 4080 Super utilisera une board PG139 (SKU 355) et exploitera un GPU AD103-400 (pas de migration vers AD102 comme supposé précédemment) avec 10240 coeurs CUDA.

La quantité de mémoire dédiée ne change pas avec toujours 16 Go de GDDR6X, de même que le TDP de 320W, épaulé par le fameux connecteur 12VHPWR. Le gain de performance s'annonce modeste, de l'ordre de 3 à 5%, par rapport à la RTX 4080.

RTX 4070 Ti Super, le gros morceau

La carte graphique RTX 4070 Ti Super optera pour une board PG141 (SKU 323) aura pour sa part une montée en gamme du GPU, passant d'un AD104 au composant AD103-275 avec 8448 coeurs CUDA, et elle grimpera à 16 Go de mémoire GDDR6X, au lieu de 12 Go pour la RTX 4070 Ti.

Elle offrira le même TDP de 285W, également avec connecteur 12VHPWR. Ce changement de configuration devrait lui assurer des performances 15% supérieures à la RTX 4070 Ti. Elle pourrait ainsi constituer un challenger de la Radeon RX 7900 XT de AMD à un prix plus attractif.

RTX 4070 Super, le bon rapport qualité/prix

Pour finir, la RTX 4070 Super sera également dotée d'une board PG141 (SKU 335) et restera avec un GPU AD104, de type AD104-350 avec 7168 coeurs CUDA. Il sera accompagné de 12 Go de mémoire GDDR6 pour un TDP un peu plus haut atteignant 225W et qui lui donnera aussi accès au connecteur 12HVPWR.

Avec son TDP plus élevé, elle devrait offrir une amélioration des performances au-delà de 10% par rapport à la RTX 4070 originale.

Les trois cartes graphiques gaming RTX 40 Super seront en principe présentée dès le mois de janvier 2024 lors du salon CES et Nvidia a déjà annoncé un événement particulier à cette occasion, laissant peu de doutes sur une annonce officielle.