Les cartes graphiques récentes font appel à de la mémoire dédiée GDDR6 mais les GPU haut de gamme de Nvidia pour sa série GeForce RTX 40 (RTX 4080, RTX 4090...) utilisent une version spéciale GDDR6X conçue par le spécialiste des composants mémoire Micron.

Cette alliance entre Nvidia et Micron existe depuis plusieurs années mais le passage à la génération suivante de mémoire GDDR pourrait bousculer cet équilibre. La mémoire GDDR7 est en approche et devrait commencer à apparaître l'an prochain, avec une diffusion plus massive à partir de 2025.

Samsung en ligne pour dominer sur la GDDR7

Le leader mondial des composants mémoire Samsung entend bien profiter de cette nouvelle opportunité et la firme a déjà annoncé un premier module GDDR7 en juillet 2023, se positionnant en amont du marché et des prochaines générations de cartes graphiques.

Elle aurait déjà adressé des échantillons de sa nouvelle mémoire à Nvidia et le site BusinessKorea suggère que Samsung pourrait devenir le principal fournisseur de mémoire GDDR7 pour les futures cartes graphiques GeForce RTX 50 avec architecture Ada Lovelace Next (nom provisoire) à la place de Micron.

Ce dernier ne devrait finaliser ses premiers modules GDDR7 que début 2024 et il est donc possible qu'il se fasse doubler par le géant coréen qui peut également placer des mémoires rapides HBM (High Bandwith Memory) pour ses accélérateurs graphiques professionnels et IA.

Logique industrielle

Etant donné les résultats stratosphériques de Nvidia grâce aux composants destinés à l'intelligence artificielle et sa volonté d'augmenter fortement sa production de composants Nvidia H100, un rapprochement avec Samsung est plus que probable, ne serait-ce que pour s'assurer des approvisionnements nécessaires.

Certes, les cartes graphiques gaming GeForce RTX 50 pourraient n'être lancées qu'en 2025, ce qui laisse un peu de temps pour négocier avec les fournisseurs, mais Samsung veut justement profiter de son temps d'avance sur ses concurrents (Micron, SK Hynix...) pour s'imposer sur la mémoire GDDR de prochaine génération.