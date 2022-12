Après les RTX 4090 et RTX 4080 qui ont mis en avant les performances de l'architecture graphique Ada Lovelace, entre ses nouveaux composants (coeurs Tensor, coeurs RT...) et son upscaling 4K DLSS 3.0, Nvidia va proposer une descente en gamme avec la future carte graphique GeForce RTX 4070 Ti.

Dotée d'un GPU AD104 avec 7680 coeurs CUDA et de 12 Go de mémoire GDDR6X assurant une bande passante de 500 Go/s, elle a en fait déjà été présentée sous la dénomination RTX 4080 12 Go.

Trop différente par rapport à la RTX 4080 16 Go (en AD103), elle avait finalement été annulée mais devrait donc refaire surface bientôt en RTX 4070 Ti. Nvidia organisera une conférence GeForce Beyond le 3 janvier 2023 pour le salon CES 2023 de Las Vegas durant laquelle la carte vidéo sera présentée avant d'être commercialisée dès le 5 janvier.

La question sensible du prix

A quel tarif ? Jusqu'à présent, tout semblait pointer vers le même prix déjà divulgué pour la RTX 4080 12 Go en septembre dernier, soit 899 dollars.

De nouvelles informations en provenance du site Wccftech suggèrent toutefois que le tarif sera encore plus bas. D'après des sources chez les partenaires AIB, le prix de la carte Nvidia GeForce RTX 4070 Ti serait finalement de 799 dollars.

Cela donnerait un tarif deux fois plus bas par rapport à la RTX 4090 qui constitue le fleuron de la gamme, mais l'absence de version Founder Edition fera qu'il n'existera que des versions issues de partenaires avec des tarifs sans doute plus élevés que le MSRP.

Eviter l'écueil de la RTX 4080

L'une des raisons de cette baisse pourrait venir du manque de succès de la RTX 4080, proposée à 1199 dollars en tarif MSRP, et vue comme plutôt onéreuse malgré ses performances.

En offrant des performances se rapprochant des meilleures cartes Radeon RX 7000 d'AMD mais en réduisant le tarif de 100 dollars, Nvidia peut espérer réaliser un joli coup sur le marché des cartes graphiques récentes et proposer l'architecture Ada Lovelace à un prix de départ plus abordable.

Ces questions de positionnement tarifaire sont toujours sensibles et il reste à voir si la firme ne fera pas encore évoluer sa stratégie d'ici la conférence GeForce Beyond début janvier.