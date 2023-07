Le premier GPU GeForce RTX 40 dévoilé par Nvidia était aussi le plus puissant de la nouvelle série sous Ada Lovelace. La carte graphique GeForce RTX 4090 offre une puissance sans égale sur le segment des cartes graphiques gaming et AMD n'a même pas cherché à lui opposer une alternative avec Radeon RX 7000, préférant se concentrer sur l'échelon inférieur, c'est à dire la RTX 4080.

Avec son TDP de 450W, son GPU AD102 et ses 24 Go de mémoire GDDR6X, la RTX 4090 est une référence difficile à contrer...à part peut-être chez Nvidia elle-même.

A plusieurs reprises ont émergé des rumeurs concernant une possible RTX 4090 Ti en préparation, parfois confondue avec une éventuelle Titan Ada pour stations de travail.

Aussi puissante soit-elle, la RTX 4090 n'utilise pas la totalité de la puissance du GPU AD102 et il est donc possible qu'une version encore plus impressionnante finisse par compléter la gamme.

Quel besoin d'une RTX 4090 Ti ?

Le leaker kopite7kimi vient quelque peu doucher ces espoirs en indiquant dans un tweet / xeet que la RTX 4090 Ti ne serait pas ou plus d'actualité chez Nvidia. A la place, des variantes des GPU AD103 et AD106 seraient en préparation pour de nouvelles versions des cartes graphiques Nvidia GeForce RTX 4070 et RTX 4060, mais peut-être réservées à certains marchés comme la Chine.

Le site Videocardz note que Nvidia n'a pas spécialement d'urgence à lancer une carte graphique encore plus puissante que le RTX 4090 alors que personne ne peut déjà rivaliser avec cette dernière et que tout semble indiquer que AMD ne cherchera pas à rivaliser sur le terrain de la puissance brute, au moins pour la génération actuelle.

Premières infos sur une RTX 5090 ?

Le même leaker ne manque pas d'attiser la curiosité sur la prochaine génération de cartes graphiques en affirmant que le GPU haut de gamme de la génération Ada Lovelace Next pourra gérer un bus mémoire 512-bit (contre 384-bit pour la RTX 4090).

La future architecture, pas attendue avant 2025, devrait également pouvoir basculer vers la nouvelle génération de mémoire vidéo GDDR7, alors que les premiers modules sont annoncés dès à présent (mais pas encore commercialisés).

Avec des modules mémoire en 32 Gbps, la prochaine carte graphique GeForce RTX 5090 de Nvidia pourrait potentiellement dépasser les 2 To/s de bande passante mémoire, quand la RTX 4090 atteint 1 To/s.