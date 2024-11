Le groupe Nvidia a commencé à livrer ses premiers composants Blackwell pour les datacenters IA des géants du Net et des spécialistes de l'intelligence artificielle ce trimestre mais il devrait rapidement poursuivre avec la gamme de cartes graphiques gaming GeForce RTX 50.

Attendus initialement fin 2024, les GPU seront finalement annoncés début 2025 à l'occasion du salon CES de Las Vegas, tout comme la famille Radeon RX 8000 en RDNA 4 chez AMD.

On attend de pied ferme les modèles haut de gamme GeForce RTX 5090 et RTX 5080 pour ouvrir cette nouvelle gamme mais il a même été question d'une RTX 5070 qui arriverait un peu plus tard...et même d'une RTX 5070 Ti.

Un premier semestre bien chargé

Le site Benchlife propose un calendrier supposé listant différents GPU RTX 50 et leur période de lancement l'an prochain. Il évoque sans surprise le premier trimestre pour les cartes graphiques RTX 5090 / RTX 5090 D (la variante chinoise) et les RTX 5080.

Sur le premier trimestre 2025 sont également listées les RTX 5070 et RTX 5070 Ti. La rumeur veut que la première soit lancée vers le mois de mars et sa variante Ti pourrait suivre peu après.

Point intéressant, deux autres GPU gaming sont listés et ciblent l'entrée de gamme du segment. Il existerait donc une RTX 5060 et une RTX 5060 Ti dont les dates de lancement ne sont pas encore connues. Selon les habitudes de Nvidia, on pourrait les découvrir en fin de printemps ou au début de l'été prochain.

Des RTX 50 d'entrée et milieu de gamme à découvrir

Si la RTX 5070 Ti a commencé à faire parler d'elle, il existe pour le moment très peu d'information sur ces deux dernières cartes graphiques, mais il reste un peu de temps avant des les voir arriver.

Aucune mention n'est faite d'une RTX 5050 et il reste possible que seule une version mobile en soit proposée. En tous les cas, les pièces du puzzle RTX 50 sont en train de s'assembler, confirmant un lancement proche.