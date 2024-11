Durant la présentation de ses résultats financiers, Nvidia s'est félicité du lancement ce trimestre des premiers composants Blackwell déjà très demandés dans les datacenters IA.

Pour les cartes graphiques GeForce utilisant cette nouvelle architecture, il faudra patienter jusqu'en janvier, une annonce étant prévue durant le salon CES de Las Vegas.

On y attend principalement des nouvelles des modèles haut de gamme RTX 5090 et RTX 5080 qui ouvriront sans doute le bal avant l'arrivée d'une RTX 5070 plus tard pour couvrir le milieu de gamme.

Qu'attendre de la RTX 5070 Ti ?

Et déjà, le leaker kopite7kimi évoque l'existence d'un modèle RTX 5070 Ti qui serait dans les tuyaux. Il n'arrivera sans doute pas tout de suite mais ses caractéristiques sont déjà en partie dévoilées.

On peut donc déjà s'attendre à la présence d'un GPU GB203 et une board PG147, comme pour la RTX 5080 dont la RTX 5070 Ti serait une version allégée. Cela lui apporterait 8960 coeurs CUDA, soit plus que les 7680 coeurs CUDA de la RTX 4070 Ti et que les 8448 coeurs CUDA de la RTX 4070 Ti Super.

Le leaker prédit encore pour la RTX 5070 Ti un TGP de 300W, dans la lignée de l'augmentation générale de la puissance nécessaire pour faire fonctionner les GPU gaming RTX 50, mais sans excès non plus puisque les RTX 4070 Ti et RTX 4070 Ti Super demandent 285W.

Poser d'abord les bases de RTX 50

La grande inconnue reste la quantité de VRAM embarquée et la taille du bus mémoire. La logique voudrait que les caractéristiques tournent autour de 12 à 16 Go de mémoire vidéo avec un bus de 192-bit ou 256-bit.

La carte graphique RTX 5070 Ti reste attendue l'année prochaine mais il faudra déjà voir comment sera organisé le lancement des premiers membres de la gamme GeForce RTX 50 Blackwell.