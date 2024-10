Alors que les premiers composants graphiques exploitant l'architecture Blackwell commmencent à sortir des usines pour les besoins de l'intelligence artificielle, Nvidia doit aussi présenter une nouvelle génération de cartes graphiques gaming utilisant cette même plate-forme.

La série aurait pu être lancée dès cette fin d'année mais des retards dans la finalisation du design ont vraisemblablement conduit à un report au début d'année prochaine.

Le salon CES 2025 de Las Vegas, qui se tient début janvier, sera donc sans doute le point de départ de la nouvelle gamme GeForce RTX 50. Jusqu'à présent, il a beaucoup été question des deux modèles haut de gamme : RTX 5090 et RTX 5080.

Les RTX 5090 et RTX 5080 à plus de 1 To/s de bande passante ?

La première embarquerait 32 Go de mémoire GDDR7 avec bus mémoire de 512-bit et la seconde 16 Go avec un bus de 256-bit mais une rumeur de dernière minute suggèrent qu'elles n'auraient pas les mêmes vitesses.

La GDDR7 de la RTX 5090 serait en 28 Gbps tandis que celle de la RTX 5080 serait finalement en 32 Gbps. L'une des raisons potentielles est de permettre à la RTX 5080 d'atteindre une bande passante de 1 To/s, au niveau de la RTX 4090, tandis que la RTX 5090 resterait de toute façon sans équivalent avec une bande passante de plus de 1,5 To/s.

Mais ce n'est pas tout ! La keynote de Nvidia au salon CES 2025 pourrait être l'occasion de dévoiler une troisième carte graphique RTX 50 Blackwell. Les premiers détails autour de la RTX 5070 commencent ainsi à émerger et promettent de solides performances.

RTX 5070 : à quoi s'attendre ?

Les indications initiales évoquent un GPU B205 (contre B202 pour la RTX 5090 et B203 pour la RTX 5080) sur une carte mère PG147 consommant 250W d'énergie, donc bien moins que les 400W supposés de la RTX 5080 et les 600W de la RTX 5090, mais tout de même 50W de plus que la RTX 4070.

La RTX 5070 offrirait 12 Go de mémoire GDDR7 associée à un bus mémoire 192-bit, ce qui lui permettrait de se positionner sur un puissant milieu de gamme. Elle serait dotée comme ses aînées d'un connecteur d'alimentation 12VHPWR.

C'est peut-être ce GPU gaming qui se retrouvera en première ligne face aux cartes graphiques Radeon RX 8000 en RDNA 4 d'AMD et qui pourraient être également annoncées durant le salon CES 2025.