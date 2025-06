Le groupe Nvidia complète sa gamme de cartes graphiques RTX 50 avec architecture Blackwell en dévoilant le modèle d'entrée de gamme GeForce RTX 5050 qui sera décliné en version mobile mais aussi pour PC de bureau.

Cette dernière version vient étoffer une série déjà bien remplie et qui laisse peu d'espace à la concurrence en venant couvrir l'ouverture de gamme, alors que les GPU RTX 50 sont déjà sans équivalent sur le haut de gamme.

La richesse de Blackwell dans la petite RTX 5050

L'officialisation de la carte graphique RTX 5050 permet de confirmer ses caractéristiques et d'en ajouter certaines. Si l'on savait déjà qu'elle embarque 2560 coeurs CUDA avec 8 Go de mémoire dédiée, on sait désormais que ses Tensor Cores de 5ème génération assurent une puissance de traitement de 421 AI TOPS tandis que les RT Cores de 4ème génération fourniront 40 TFLOPS.

Blackwell oblige, la RTX 5050 est compatible avec l'upscaling optimisé par IA DLSS 4. Contrairement aux autres modèles de la gamme, la carte graphique ne fait pas appel à la GDDR7 mais propose 8 Go de GDDR6 à 20 Gbps qui, avec un bus mémoire 128-bit, fournira une bande passante mémoire de 320 Go/s.

Si cette configuration semble limitée pour une carte graphique gaming de 2025, les atouts de l'architecture Blackwell restent bien présents en intégrant les dernières générations de composants et le support de l'encodage NVENC.

Petit GPU, petit prix

La carte graphique gaming offrira un TDP de 130W et utilisera un connecteur d'alimentation 8 broches. Elle pourra également relier jusqu'à 4 écrans. Annoncée en version simple ou double ventilateur chez les partenaires AiB et avec des variantes overclockées au-delà des 2,57 GHz de sa fréquence en boost, le GPU RTX 5050 de Nvidia sera lancé à un tarif démarrant à 249 dollars.

La date de lancement n'est pas précisément fixée et Nvidia se contente d'indiquer que la plus petite des cartes graphiques RTX 50 sera disponible durant la deuxième quinzaine de juillet 2025.