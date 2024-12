Le salon CES 2025 de Las Vegas en janvier sera l'occasion de découvrir les premiers détails officiels de la gamme de cartes graphiques Nvidia GeForce RTX 50 avec leur nouvelle architecture Blackwell.

Ce sera l'occasion de présenter les modèles phares de la nouvelle gamme comme la RTX 5090 et la RTX 5080 qui constitueront les nouvelles références et des GPU insurpassables par la concurrence.

De la mémoire GDDR7 à bord

Viendront ensuite les cartes graphiques GeForce RTX 5070 Ti et RTX 5070 qui se positionneront en milieu de gamme et profiteront de la nouvelle mémoire GDDR7. Elle seront potentiellement en première ligne face aux cartes graphiques gaming concurrentes d'AMD et Intel.

Pour l'entrée de gamme, Nvidia a encore en raison les GPU RTX 5060 et RTX 5060 Ti. Les précisions sur leur configuration commencent à émerger et, selon les premières informations, elles exploiteraient une carte mère PG152 et un GPU GB206.

Les premières données suggèrent que les deux cartes graphiques profiteront elles aussi de la mémoire GDDR7 en 28 Gbps, avec 16 Go de mémoire pour la RTX 5060 Ti et seulement 8 Go de mémoire pour la RTX 5060.

8 Go, un peu court, même en GDDR7 ?

Avec leur bus mémoire 128-bit, elles offriront en principe 448 Go/s de bande passante. Les 8 Go de GDDR7 de la RTX 5060 pourraient être un peu légers au regard des jeux actuels en 1440p et il reste possible que Nvidia choisisse une autre configuration en mettant un peu plus de VRAM avec un bus mémoire plus petit.

En l'état, la RTX 5060 serait plus un GPU pour du jeu 1080p avec upscaling pour pousser les graphismes jusqu'en simili-1440p, estime le site Wccftech. Le lancement des RTX 5060 Ti et RTX 5060 serait programmé pour fin février ou durant le mois de mars 2025.