Déjà marqué par l'arrivée des premières cartes graphique ARC Battlemage d'Intel dès ce mois de décembre, le marché des GPU va être riche en annonces début 2025 avec l'arrivée des gammes Radeon RX 8000 chez AMD et GeForce RTX 50 pour Nvidia.

Pour ces deux séries, les présentations se feront durant le salon CES 2025 de Las Vegas début janvier. Pour Nvidia, ce sera l'occasion de présenter de nouvelles cartes graphiques exploitant l'architecture Blackwell déjà à l'oeuvre dans des accélérateurs IA que s'arrachent déjà les géants du Web.

Nvidia commence à teaser discrètement

Une grande partie des détails de la gamme RTX 50 est déjà connue, même si Nvidia garde encore le silence sur ses projets...ou presque. Les premières allusions ont déjà été remarquées.

La première vient directement de Nvidia sur le réseau social X où la firme confirme sa présence au salon CES 2025. Au centre du carton d'invitation semblant dessiner les circuits d'une carte mère apparaît clairement le nombre 50 en référence à la série GeForce RTX 50 qui constituera le clou des annonces au CES.

Nvidia y fait également référence avec l'organisation de l'événement GeForce LAN 50 correspondant à une session ininterrompue de 50 heures de gaming débutant le 4 janvier 2025 et se terminant...pile au moment où Jensen Huang, dirigeant de Nvidia, débutera sa présentation au CES.

Une gamme RTX 50 sans équivalent

Peut-être plus involontairement, la bande-annonce du jeu The Witcher 4 montre l'univers du prochain titre de CD Projekt. Présenté aux Games Awards 2024, il affiche discrètement un bandeau signalant que la séquence a été pré-traitée avec le moteur Unreal Engine 5 sur un "GPU Nvidia GeForce RTX non annoncé". Difficile de ne pas faire le rapprochement avec les RTX 5080 et RTX 5090 qui doivent arriver sur le marché dès le premier trimestre 2025.

Tout se met donc en place pour permettre à Nvidia de maintenir sa domination sur le marché des GPU gaming en occupant tous les segments, alors qu'Intel et AMD devraient se focaliser avant tout sur le milieu de gamme.

Les deux cartes graphiques Blackwell haut de gamme ne devraient ainsi pas avoir d'équivalents chez la concurrence, et ce pour un bon moment puisque les générations suivantes ne devraient pas arriver avant 2026.