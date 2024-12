Après Ada Lovelace déclinée en GPU gaming RTX 40 et RTX 40 Super, Nvidia va bientôt présenter sa nouvelle gamme de cartes graphiques pour le jeu avec la série GeForce RTX 50 utilisant l'architecture Blackwell.

Sur le salon CES 2025 de Las Vegas en janvier, on devrait beaucoup entendre parler des modèles haut de gamme RTX 5090 et RTX 5080 qui pousseront encore plus loin les performances des cartes graphiques grand public.

Mais il ne faudra pas négliger la RTX 5070 Ti, troisième membre de la série plus orienté vers le milieu de gamme et qui pourrait offrir une combinaison équilibrée à moindre coût.

Quelle quantité de mémoire pour la RTX 5070 Ti ?

Quelques éléments ont émergé à son sujet ces dernières semaines et le site Wccftech en complète la fiche technique avant l'annonce officielle. La RTX 5070 Ti, qui pourrait être commercialisée avant la RTX 5070, serait donc dotée d'un GPU GB203-300 avec une carte mère PG147, soit une version allégée par rapport à la RTX 5080 (GB203-400).

Elle embarquera 8960 coeurs CUDA et sera donc une variante directe mais simplifiée de la carte graphique supérieure, au lieu de basculer sur un GPU moins performant comme c'était le cas dans la série RTX 40.

La carte graphique aurait un TBP de 350W (contre 285W pour la RTX 4070 Ti et la RTX 4070 Ti Super) et l'une des caractéristiques qui manquait encore portait sur sa configuration mémoire.

Selon Wccftech, la carte graphique Nvidia GeForce RTX 5070 Ti embarquerait 16 Go de mémoire GDDR7 en 28 Gbps avec un bus mémoire 256-bit, apportant une bande passante de 896 Go/s.

Disponible dès le début de l'année

C'est tout de même un tiers de plus que la RTX 4070 Ti Super et cela devrait couvrir les besoins des jeux gourmands du moment tout en utilisant la dernière génération de mémoire vidéo.

La concurrence, AMD avec les Radeon RX 8000 en RDNA 4 et Intel avec les cartes graphiques ARC Battemage sous Intel Xe 2, resteront a priori avec de la mémoire GDDR6.

La carte graphique GeForce RTX 5070 Ti sera lancée après les RTX 5090 et RTX 5080 mais elle devrait arriver assez rapidement, dès le premier trimestre 2025. Nvidia aurait six GPU RTX 50 prêts au lancement sur le premier semestre, ce qui suggère une descente par la suite vers des cartes RTX 5060 et RTX 5060 Ti.