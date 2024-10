Après les RTX 40 Super lancées en début d'année, Nvidia s'apprête à dévoiler sa nouvelle gamme de cartes graphiques GeForce RTX 50 exploitant la nouvelle architecture Blackwell.

La rumeur veut que la série soit présentée durant le salon CES 2025 de Las Vegas en janvier prochain, événement durant lequel le CEO de Nvidia Jensen Huang donnera une keynote.

On y attend la présentation des deux GPU haut de gamme RTX 5090 et RTX 5080 avec des performances solidement augmentées par rapport à la génération précédente et l'utilisation de la nouvelle VRAM GDDR7.

La RTX 5090 en debugging

Avant l'annonce officielle, la carte graphique GeForce RTX 5090 semble faire une apparition dans une vidéo diffusée sur Youtube par le leaker Bilibili. Cette dernière montre une grosse carte graphique armée de trois ventilateurs servant à démarrer un système Windows.

A la vue de la joie des employés du site, il s'agirait du boot réussi d'une des premières cartes graphiques RTX 5090 lors d'une phase de validation avant mise en production.

La carte graphique serait de marque Zotac (la première RTX 4090 en fuite était aussi une Zotac) et occuperait 3 bons slots. Le debugging des cartes graphiques signale que la commercialisation est désormais très proche.

Une carte RTX 5090 de Zotac

En commentaire, Bilibili souligne que la RTX 5090 ne sera pas proposée en Chine, au moins sous cette forme, du fait des restrictions américaines qui interdit d'exportation toute carte graphique de performance supérieure à la RTX 4090D.

Zotac aurait donc monté en urgence un site de production en Indonésie, à Batam, pour maintenir ses liens avec la Chine.

A noter que la vidéo montre que la carte graphique ne comporte qu'un seul câble d'alimentation, faisant mentir les rumeurs d'un câble double. La carte graphique gaming Nvidia GeForce RTX 5090 exploitera le puissant GPU GB202 de plus de 20 000 coeurs CUDA et devrait proposer 32 Go de GDDR7, ce qui, avec un bus mémoire 512-bit, promet déjà une bande passante de plus de 1,5 To/s.