Avec l'architecture Ada Lovelace, Nvidia a lancé la série de cartes graphiques gaming RTX 40 dont le modèle GeForce RTX 4090 constitue le point culminant..et inégalé.

L'adversaire habituel AMD n'a même pas cherché à rivaliser avec ce GPU, préférant concentrer ses efforts sur des cartes graphiques ne luttant pas sur les peformances brutes pour mieux optimiser leur efficacité énergétique.

Avec l'imposante RTX 4090 en tête de liste et une solide position ailleurs, Nvidia n'a pas de concurrence trop menaçante et peut se permettre d'attendre un peu avant de lancer une nouvelle génération.

Après Hopper et Ada Lovelace, une architecture Blackwell

La prochaine génération de GPU gaming ne devrait donc pas arriver avant 2025, ce qui la fera entrer directement dans l'ère de la mémoire GDDR7. Si l'après Ada Lovelace n'a pas encore de nom, il semble que l'architecture Blackwell qui remplacera Hopper pour les produits professionnels sera aussi bien utilisée pour les produits pro que grand public.

Selon le leaker Kopite7kimi, les GPU à venir de Nvidia seront scindés en deux groupes : GB1xx pour les produits professionnels et GB2xx pour les GPU gaming. C'est à cette seconde catégorie qu'appartiendra le GPU GB202 d'une future carte graphique RTX 5090.

Plus de coeurs, plus de Hz et de la GDDR7

Parallèlement, d'autres informations émergent via Panzerlied sur le forum Chiphell et établissent un parallèle avec l'actuelle RTX 4090. D'après ces données, la RTX 5090 avec GPU GB202 pourrait dépasser les 24 000 coeurs CUDA (contre 16 384 pour la RTX 4090) et profiter d'une cadence en boost de 2,9 GHz (contre 2,5 GHz).

Elle pourrait utiliser 24 à 32 Go de mémoire GDDR7 en 24 Gbps ou 32 Gbps (peut-être d'origine Samsung et non plus Micron) avec un bus 384-bit ou 512-bit (c'est l'une des attentes pour Ada Lovelace Next, à moins qu'il ne soit réservé à une variante pour station de travail), générant une bande passante de 1,54 To/s, contre 1 To/s pour la RTX 4090.

Ce serait donc un monstre qui se prépare et qui demandera vraisemblablement bien plus que les 450W de TGP du plus puissant modèle RTX 40 actuel. Mais pas de quoi effrayer Nvidia.

A plus de deux ans du lancement théorique, cela peut sembler toutefois très spéculatif, même si certains éléments reviennent régulièrement de rumeur en rumeur.