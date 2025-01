Le groupe Nvidia a profité du salon CES 2025 de Las Vegas pour annoncer ses premiers cartes graphiques Blackwell. La gamme GeForce RTX 50 comporte pour le moment les RTX 5070 Ti / RTX 5070, la RTX 5080 et la puissante RTX 5090.

Cette dernière constitue la carte graphique gaming ultime par ses performances et sans équivalent sur le marché avant un bon moment, AMD ayant fait le choix de rester sur le segment de milieu de gamme pour ses cartes graphiques Radeon RX 9000 RDNA 4.

Dotée d'un GPU GB202 de 21 760 coeurs CUDA, la RTX 5090 embarque 32 Go de mémoire GDDR7 en 28 Gbps avec un bus mémoire 512-bit lui assurant une bande passante de 1,7 Go/s, le tout avec un TDP nominal de 575W.

Un mystérieux prototype

Ce monstre de puissance sera-t-il surpassé dans les mois qui viennent par une variante encore plus impressionnante ? Les forums chinois de Chiphell ont découvert un prototype de carte graphique Blackwell qui interroge.

Produit en juillet 2024 d'après les inscriptions sur la carte mère, il est constitué d'un GPU GB202-200 (contre GB202-300 pour la RTX 5090) de 24 576 coeurs CUDA associé à 32 Go de mémoire GDDR7 passant à 32 Gbps.

Un GPU GB202-200 qui intrigue (credit : Chiphell)

Associée au même bus 512-bit, elle permettrait d'atteindre une bande passante encore supérieure, à 2 Go/s. Ces coeurs excédents et la mémoire plus rapide imposeraient en retour un TDP grimpant à 800W, soit tout de même 225W de plus que la RTX 5090.

Ce gros besoin de puissance nécessite pour la peine deux connecteurs d'alimentation 12V-2x6.

Une base pour une RTX 5090 Ti / RTX Titan ?

En l'état, il pourrait s'agir d'un simple prototype pour tester les limites de la configuration de la RTX 5090...bien de la base matérielle pour proposer une carte graphique plus puissante plus tard, qu'il s'agisse d'une RTX 5090 Ti ou bien d'une nouvelle carte RTX Titan pour stations de travail.

Il manque de toute façon les pilotes pour la faire fonctionner. La puissance nécessaire de 800W semble en faire un produit difficile à commercialiser et, s'il l'était, le tarif serait sans doute très élevé, la RTX 5090 étant déjà positionnée à 1200 dollars.