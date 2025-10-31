Lors de la récente keynote de Nvidia lors de l'événement GTC 2025, une fausse diffusion en direct a créé la confusion. Utilisant un deepfake de Jensen Huang, son dirigeant, pour promouvoir une arnaque à la cryptomonnaie, ce flux pirate a attiré près de 100 000 spectateurs, éclipsant largement les 12 000 vues de l'événement officiel. Un incident qui soulève de sérieuses questions sur la modération de YouTube.

C'est le scénario déconcertant qui s'est déroulé lors du récent keynote GTC 2025 de Nvidia. Une diffusion pirate, utilisant une version "deepfake" du PDG Jensen Huang générée par IA, a non seulement trompé des dizaines de milliers de spectateurs, mais a aussi surpassé en audience l'événement officiel retransmis par la marque elle-même.

Une visibilité algorithmique fatale

Le problème majeur ne venait pas seulement de l'existence du faux direct, mais de sa promotion par YouTube. Plusieurs observateurs, dont le journaliste Dylan Martin, ont signalé que le flux frauduleux, hébergé par une chaîne nommée "Offxbeatz" (se faisant passer pour "NVIDIA LIVE"), apparaissait en tête des résultats de recherche.

En tapant "Nvidia GTC DC", les utilisateurs voyaient cette arnaque avant la chaîne vérifiée de Nvidia.

À son apogée, le faux stream affichait près de 95 000 spectateurs simultanés, tandis que le keynote authentique, lancé 20 minutes plus tôt, peinait à rassembler 12 000 personnes. Un écart colossal qui illustre la puissance de la mise en avant algorithmique.

Le "Jensen Huang" de l'IA et l'arnaque crypto

Que montrait ce deepfake ? Le faux Jensen Huang annonçait aux spectateurs qu'il reportait l'intervention principale pour une "surprise" : un "événement d'adoption massive de la cryptomonnaie".

Heads up: There's a fake Nvidia GTC DC keynote stream happening now on YouTube hosted by a channel called NVIDIA Live. It appears to be a deepfake of Jensen Huang promoting a "crypto mass adoption event." Obviously don't do anything to connected to that QR code. pic.twitter.com/4cYOmdC0NL — Semiconductor News by Dylan Martin (@DylanOnChips) October 28, 2025

Le script de l'IA, transcrit par certains médias, était rempli d'affirmations fallacieuses. Il prétendait que les GPU Nvidia alimentaient des technologies blockchain comme Ethereum ou Solana, justifiant ainsi un prétendu "partenariat".

L'objectif était clair : inciter les spectateurs à scanner un QR code (arnaque dite de quishing) affiché à l'écran. Celui-ci menait à un site web promettant de doubler toute somme en cryptomonnaie envoyée, un schéma de fraude classique.

Une modération à la traîne ?

Bien que YouTube ait finalement supprimé la diffusion frauduleuse, il aura fallu environ 40 minutes après les premiers signalements pour que la plateforme réagisse. Un délai largement suffisant pour piéger de nombreux utilisateurs.

Cet événement n'est pas un cas isolé. Des deepfakes d'Elon Musk ont déjà été utilisés pour des arnaques similaires. Cependant, la facilité avec laquelle le faux Huang a été créé, grâce à l'abondance de vidéos de keynote disponibles pour entraîner les IA, et son succès d'audience posent question.

Ironiquement, Nvidia, dont la valorisation boursière a atteint les 5000 milliards de dollars grâce au boom de l'IA, se retrouve victime des outils mêmes qu'elle contribue à populariser.

L'entreprise pourrait être incitée à développer ses propres outils de détection, à l'instar de Meta, pour éviter que la réalité en ligne ne continue de se fissurer.