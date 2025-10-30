Nvidia a officiellement présenté son Superchip Vera Rubin, une plateforme de calcul monstrueuse destinée à l'intelligence artificielle. Elle prend la suite de Grace Blackwell, faisant évoluer à la fois le CPU et les GPU embarqués.

Combinant un CPU Vera à 88 cœurs et deux GPU Rubin (l'architecture graphique après l'actuelle Blackwell), cette architecture promet des performances de l'ordre de 100 PetaFLOPS et vise une production dès la fin 2026, consolidant l'avance écrasante de la firme dans le secteur.

Qu'est-ce que ce "Superchip" Vera Rubin ?

Plutôt qu'une simple puce, il faut imaginer une véritable carte mère sur un circuit imprimé d'une épaisseur impressionnante.

Conçue pour une synergie totale, cette architecture s'appuie sur un CPU Vera doté de 88 cœurs ARM développés en interne, une bête de calcul pour les charges de travail massives.

Les GPU, quant à eux, sont optimisés pour les tâches d'inférence et d'entraînement qui nourrissent l'intelligence artificielle moderne.

Une architecture complexe et des chiffres qui donnent le tournis

Jensen Huang a avancé des chiffres qui défient l'entendement, évoquant jusqu'à 6000 milliards de transistors pour la plateforme complète. Un total si colossal qu'il englobe certainement la mémoire et les multiples puces de support sur la carte.

En y regardant de plus près, la complexité se confirme : chaque GPU Rubin semble être un assemblage de deux "chiplets" de calcul, des puces gravées individuellement puis unies, entourées de huit piles de mémoire HBM4 de nouvelle génération.

Le CPU Vera lui-même révèle une structure multi-chiplets, une stratégie modulaire devenue incontournable pour repousser les limites physiques de la lithogravure.

Calendrier et ambition : quand arrivera cette nouvelle puissance ?

Le calendrier annoncé est aussi agressif que la technologie. Jensen Huang a confirmé que les premiers échantillons des GPU Rubin étaient déjà de retour de chez TSMC et en cours de test dans les laboratoires de l'entreprise.

La mise en production en volume est projetée pour "la même période l'année prochaine, voire un peu plus tôt", ce qui nous amène vers la fin de 2026. Une cadence effrénée qui vise à maintenir une pression constante sur un marché où Nvidia ne lâche aucun lest.

Succédant à Blackwell et Blackwell Ultra, l'architecture Vera Rubin, avec ses futures déclinaisons comme la "Rubin Ultra" NVL576, préfigure une nouvelle ère de l'intégration matérielle à grande échelle.

Il reste à voir quelles avancées logicielles et quels modèles d'IA cette débauche de PetaFLOPS apportée par la superpuce Vera Rubin permettra de créer à l'horizon 2027.