Sur le salon CES 2025 de Las Vegas, Nvidia a fait de multiples annonces autour de l'intelligence artificielle mais certaines d'entre elles cachent peut-être d'autres implications.

Le Project DIGITS, avec sa superpuce Grace Blackwell, permettra bientôt de disposer d'une machine dédiée à l'IA dans le format d'un mini-PC et ce pour 3000 dollars environ.

Project DIGITS : ARM lance un mini-PC dédié IA

Cette incursion ponctuelle dans le monde des PC pourrait constituer le début d'une stratégie plus large. L'essor des processeurs ARM pour PC portables alimenté par Apple (puces Apple Mx) et Qualcomm (puces Snapdragon X) attire d'autres acteurs tentés de prendre des parts de marché à l'architecture x86 portée par Intel et AMD.

Nvidia bientôt sur le segment des processeurs ARM pour PC portables ?

Nvidia pourrait être l'un de ces challengers en devenir et son patron Jensen Huang n'a pas caché l'ambition du groupe de compter bientôt parmi les fournisseurs de processeurs pour PC portables, confirmant ce qui n'étaient jusque là que des rumeurs.

Et justement, une dénomination est en train d'émerger. Le leaker WalkingCat a relevé un drôle de nom pour identifier l'une des puces de la future série de PC portable Yoga 2 en 1.

Dans la nomenclature de Lenovo, le fournisseur de la puce est identifié par une lettre : I pour Intel, A pour AMD et Q pour Qualcomm, par exemple. Aussi, découvrir l'existence d'une plate-forme N1x pose la question de son origine. A quoi peut-elle correspondre ?

Bientôt de nouvelles propositions ARM pour les AI PC

Or, dans les offres d'emploi de Lenovo, il existe une proposition visant à participer au développement d'un "nouveau SoC NV N1x" qui semble être une création de Nvidia conçue en interne.

Serait-ce la puce évoquée par Jensen Huang il y a quelques jours mais il n'a donné ni indications ni fenêtre de lancement ? Le monde des puces ARM pour AI PC pourrait alors rapidement s'enrichir d'une nouvelle référence.

Il ne sera sans doute pas le seul à s'engager dans cette voie dans les trimestres à venir. D'autres acteurs reconnus, comme MediaTek, pourraient faire de même entre 2025 et 2026.