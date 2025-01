L'Intelligence artificielle reste au coeur des projets de Nvidia et le salon CES 2025 de Las Vegas a permis de faire un certain nombre d'annonces et de déployer plus avant l'architecture graphique Blackwell, au coeur de ses accélérateurs IA de dernière génération et désormais des GPU gaming GeForce RTX 50.

Plus discrètement, la firme confirme également ses liens forts avec le monde ARM. L'envie de racheter la firme britannique lui a passé mais pas celle de pouvoir compter sur ses architectures pour s'attaquer à de nouveaux segments.

Projet DIGITS, premier coup de semonce de Nvidia

L'annonce du Projet DIGITS qui regroupe une grosse puissance IA dans un mini-boîtier grâce au SoC GB10 Grace Blackwell conçu avec ARM et MediaTek, le tout pour 3000 dollars, est à la fois un nouvel outil IA accessible et une porte d'entrée vers le marché des processeurs.

Des rumeurs ont régulièrement signalé que Nvidia se verrait bien développer une ligne de processeurs pour PC et Jensen Huang, dirigeant de Nvidia, n'a pas contredit cette ambition sur le salon.

Aux investisseurs et actionnaires, il a confirmé l'existence de projets en développement, sans chercher à en dire davantage. Le processeur Grace aux 20 coeurs ARM présent dans le Projet DIGITS exprime son savoir-faire et sert potentiellement d'introduction à des produits plus grand public conçus avec MediaTek...ou développés de façon indépendante, chacun cherchant à se positionner sur ce marché dans le sillage d'Apple (processeurs Apple Mx) et de Qualcomm (Snapdragon X).

x86 n'a pas dit son dernier mot mais ARM s'étoffe

Intel et AMD étant en position de force avec l'architecture x86, l'alternative ARM saura-t-elle répondre aux attentes et créer une nouvelle alternative ? La bataille est engagée et les prochains mois seront décisifs.

A l'ère de l'AI PC, les nouveaux processeurs x86, partis avec un petit temps de retard sur ARM, montrent leur valeur et ne se laisseront pas prendre des parts de marché sans résister.

Mais l'afflux de nouveaux acteurs côté ARM promet une floraison de solutions intéressantes avant une inévitable consolidation du marché. Qui l'emportera ?