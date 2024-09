Dans un marché en stagnation après la vague d'équipement durant la pandémie, l'arrivée des AI PC, ces ordinateurs dotés de capacités embarquées et distantes d'intelligence artificielle générative, est vue comme le prochain relais de croissance des fabricants.

Les premiers AI PC ont commencé à apparaître cet été sous la forme de PC portables ARM grâce à l'alliance entre Qualcomm (et ses puces Snapdragon X Elite / Plus) et Microsoft (Windows et Copilot+).

L'écosystème x86, en retard mais pas en reste, est maintenant lui aussi sur les rangs avec les processeurs Ryzen AI 300 d'AMD et désormais les solutions Lunar Lake d'Intel, dévoilées début septembre.

Près de la moitié des PC vendus l'an prochain avec IA générative

Les ordinateurs vont donc bientôt s'enrichir de fonctions d'intelligence artificielle...et il sera difficile d'y échapper, selon le cabinet d'études Gartner. Les analystes anticipent que les AI PC (à savoir des PC équipés d'un NPU ou Neural Processing Unit dédié à l'IA) représenteront déjà 45% de l'ensemble des PC vendus en 2025, soit un ensemble de 114 millions d'unités, soit une augmentation de 165% par rapport à 2024.

Intel Lunar Lake, taillé pour l'ère des AI PC

La révolution en marche passe d'abord par les PC portables ARM et x86 (sous Windows ou macOS) : la moitié des PC portables vendus l'an prochain disposeront d'un NPU.

Les PC de bureau suivront la même tendance mais à un rythme plus léguer et la présence d'un NPU deviendra rapidement une fonction standard des PC, estime le cabinet d'études.

Dès 2026, la totalité des PC portables seront auront des fonctionnalités IA avancées et constitueront la seule option disponible pour les entreprises qui doivent donc se préparer à cette mutation.

Réquilibrage entre x86 et ARM

L'irruption des AI PC va également remodeler le marché en réduisant la domination des machines x86 au profit des nouveaux PC portables ARM, même si le marché restera dominé par les processeurs d'Intel et d'AMD encore l'an prochain.

Il ne serait déjà donc plus question de savoir s'il faut acquérir des AI PC mais quels modèles conviendront aux besoins de l'entreprise puisqu'il n'y aura plus guère de possibilité d'éviter l'IA dans les machines.

Dans le même temps, les entreprises ne semblent pas vraiment d'accord avec l'idée de devoir payer pour des fonctions IA premium, notent encore les analystes. Mais auront-elles là encore le choix ?