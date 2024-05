Avec la famille de processeurs Apple Mx, la firme de Cupertino a relancé le marché de l'ordinateur portable ARM avec ses Mac et MacBook. Depuis, le groupe Qualcomm, qui avait tenté sans succès d'entrer sur ce marché il y a quelques années, entend profiter de ce nouveau marché avec ses plateformes Snapdragon X Elite et Snapdragon X Plus tout en profitant du partenariat avec Microsoft autour du développement de Windows sur ARM.

Les premiers appareils équipés de ces nouveaux processeurs vont commencer à débarquer sur le marché mais un autre acteur pourrait bientôt rejoindre la troupe. Le groupe Nvidia produit déjà des processeurs ARM à destination des datacenters et pourrait étendre son offre aux puces ARM grand public.

ARM Cortex-X5 et Blackwell au menu

C'est du moins la rumeur qui court depuis quelques mois, avec une grosse configuration à la clé et un partenariat avec MediaTek, le grand concurrent de Qualcomm, pour optimiser le processeur ARM.

Nvidia Grace Blackwell, la superpuce ARM / Blackwell pour datacenters

Selon les derniers bruits de couloir, le SoC ARM de Nvidia s'appuierait sur une partie CPU utilisant la prochaine architecture ARM BlackHawk, qui formera le coeur ARM Cortex-X5, tandis que le GPU exploiterait la toute nouvelle architecture Blackwell.

On y trouverait également la dernière génération de RAM basse consommation LPDDR6 et une gravure en 3 nm soit chez TSMC en N3P soit avec un procédé Intel en 3 nm qui serait la solution privilégiée, selon certains leakers et confirmerait la présence de Nvidia parmi les clients du service IFS de fonderie à la demande d'Intel, avec un lancement attendu en 2025.

Le matériel Nvidia optimisé pour Windows on ARM

Un autre point mis au jour par le site Videocardz est que Nvidia pourrait aussi profiter d'une version de Windows optimisée pour ARM et avec intelligence artificielle intégrée.

Nvidia pourrait proposer ses solutions ARM dans des AI PC portables grand public, complétant ses gammes qui tournent beaucoup autour des produits professionnels et automobiles mais sont aussi présents dans des consoles de jeu comme la Switch de Nintendo...et sans doute la future Switch 2 l'an prochain.

Entre Qualcomm, le couple Nvidia / Mediatek et peut-être AMD, les processeurs ARM pour PC devraient se multiplier ses prochains trimestres et apporter du sang neuf au marché des ordinateurs, déjà en quête de redynamisation avec les AI PC.