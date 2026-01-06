Alors que sa production avait cessé en 2024, la carte graphique GeForce RTX 3060 de Nvidia pourrait faire un come-back surprise au premier trimestre 2026.

Une rumeur insistante, alimentée par des fuites concordantes, suggère que le géant des semi-conducteurs réactiverait ses lignes de production pour pallier les difficultés d'approvisionnement de ses nouvelles générations de puces.

Lancée initialement en 2021, la GeForce RTX 3060 s'est rapidement imposée comme une référence sur le segment du milieu de gamme. Son succès fut tel qu'elle reste, encore aujourd'hui, la carte la plus populaire sur Steam.

Son principal atout, notamment dans sa version originale, était sa confortable mémoire de 12 Go de VRAM, un avantage qui lui a permis de bien mieux vieillir que nombre de ses contemporaines.

Cette caractéristique a d'ailleurs nourri une certaine déception chez les joueurs face aux RTX 4060 et 5060, toutes deux limitées à 8 Go. L'arrêt de sa production en 2024 semblait marquer la fin d'une ère, mais c'était sans compter sur les réalités du marché.

Une rumeur qui prend de l'ampleur

L'information, initialement partagée par le leaker réputé @hongxing2020, indique que Nvidia aurait informé ses partenaires d'une reprise de la production pour le premier trimestre 2026.

Le message ne précise cependant pas si cette relance concernera la version originale de 12 Go, la variante plus tardive de 8 Go, ou les deux modèles. Ce silence laisse la porte ouverte à de nombreuses spéculations au sein de la communauté.

Ce qui rend cette hypothèse crédible, c'est qu'elle coïncide avec d'autres bruits de couloir concernant les difficultés de l'entreprise. En effet, plusieurs sources évoquent une possible réduction de 40 % de la production des nouvelles cartes de la série RTX 50.

La cause serait une pénurie de mémoire GDDR7, poussant le fabricant à prioriser ses puces les plus rentables et à chercher des alternatives viables pour le marché de masse.

Un choix stratégique face à la pénurie

Cette décision de ressusciter la RTX 3060 ne serait pas le fruit du hasard mais la conséquence directe d'une conjoncture complexe. La mémoire DRAM de type GDDR7, utilisée par la GeForce RTX 5060, subirait des hausses de coûts et des problèmes d'approvisionnement.

Dans ce contexte, continuer à produire en masse une carte destinée au grand public devient un véritable casse-tête logistique et économique. Le retour à une technologie plus ancienne mais éprouvée apparaît alors comme une solution pragmatique.

La RTX 3060 utilise de la mémoire GDDR6, dont les chaînes d'approvisionnement semblent bien moins tendues. De plus, sa fabrication repose sur le nœud de fonderie Samsung 8N, différent du processus TSMC 4N utilisé pour les séries 40 et 50.

Cette divergence industrielle permettrait à Nvidia de diversifier sa production et de ne pas dépendre d'une seule ligne d'approvisionnement, particulièrement sous tension en ce moment.

Quelles conséquences pour le marché ?

Si cette relance se confirme, elle pourrait rebattre les cartes du marché des GPU en 2026. Pour les joueurs, cela pourrait signifier l'accès à une carte graphique neuve et performante à un tarif potentiellement agressif, certains experts évoquant un prix cible sous la barre des 200 dollars pour qu'elle soit pertinente.

Cela constituerait une alternative bienvenue face à l'inflation constante des nouvelles générations de cartes.

Pour la concurrence, La pression subie par Nvidia pourrait se transformer en opportunité. AMD et Intel, dont les prochaines architectures RDNA 4 et Battlemage utilisent également de la mémoire GDDR6, pourraient profiter de la situation pour gagner des parts de marché, notamment en Chine où AMD viserait 25 % du secteur.