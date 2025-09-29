Alors que la génération Blackwell vient à peine de s'installer, les regards se tournent déjà vers son rafraîchissement. Une nouvelle indiscrétion, provenant d'un acteur majeur du secteur, vient de jeter un pavé dans la mare en dévoilant la consommation des futures RTX 50 Super.

Le fabricant d'alimentations Seasonic est au cœur de la dernière rumeur concernant Nvidia. Son outil en ligne, destiné à aider les utilisateurs à choisir la bonne puissance pour leur configuration, a récemment intégré deux références encore non annoncées : les GeForce RTX 5070 Super et RTX 5070 Ti Super. Un ajout qui n'est certainement pas passé inaperçu auprès des observateurs les plus attentifs.

Des TDP qui confirment les tendances

Selon les données affichées sur le site de Seasonic, la RTX 5070 Super afficherait un TDP (Thermal Design Power) de 275W. Sa grande sœur, la RTX 5070 Ti Super, grimperait quant à elle à 350W. Ces chiffres ne sortent pas de nulle part ; ils viennent en réalité corroborer plusieurs bruits de couloir précédents, apportant une forme de crédibilité à des spécifications jusqu'alors purement spéculatives.

L'augmentation de puissance par rapport aux modèles non-Super s'expliquerait notamment par un plus grand nombre de cœurs CUDA et une mémoire VRAM plus conséquente.

Prudence reste mère de sûreté

Cependant, il convient de tempérer cet enthousiasme. L'historique des fuites issues de ce même calculateur incite à la plus grande méfiance, car ce n'est pas la première fois que des informations s'y retrouvent.

Par le passé, des estimations similaires pour la RTX 5090 s'étaient révélées largement sous-évaluées par rapport au produit final. Il ne s'agit donc pas d'une confirmation officielle, mais plutôt d'un faisceau d'indices concordants. L'absence notable de la RTX 5080 Super dans la liste de Seasonic ajoute également une part de mystère à cette affaire.

Un horizon encore lointain pour Blackwell Super

Si ces informations alimentent les discussions, les consommateurs devront faire preuve de patience. Les dernières rumeurs s'accordent sur un calendrier de lancement très éloigné, ce qui laisse une marge de manœuvre considérable à Nvidia.

Il ne faudrait rien attendre de concret avant le CES 2026, soit une présentation en janvier pour une commercialisation potentielle vers mars 2026 au plus tôt. Ce délai conséquent laisse amplement le temps à la firme au caméléon d'ajuster ses spécifications finales, y compris la consommation électrique de ses puces. La route est encore longue avant de voir ces cartes graphiques dans nos machines.