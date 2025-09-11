Depuis l'annonce de la série RTX 50 en début d'année 2025, l'attente autour d'une version « Super » pour ces cartes graphiques s'est intensifiée. Ces hypothétiques GPU promettent plus de mémoire et de meilleures performances, mais leur arrivée se fait attendre.

Si une fenêtre fin 2025 restait possible, plusieurs sources convergent vers une sortie début 2026, même si la prudence reste de mise. Dominant largement le secteur, la firme est dans une position favorable qui lui laisse le choix de ses dates de lancement.

Une sortie retardée malgré les rumeurs d'un lancement en 2025

La rumeur voulait que les modèles RTX 50 Super soient disponibles dès le quatrième trimestre 2025, soit entre octobre et décembre, avant le CES 2026. En effet, normalement Nvidia lance ses versions « Super » environ un an après la sortie des modèles de base. Or, la série RTX 50 standard ayant été lancée début 2025, une sortie plus tôt que début 2026 aurait été possible.

Cependant, des sources récentes tempèrent cet espoir, indiquant que le lancement pourrait ne pas avoir lieu avant la première moitié de 2026. Un décalage qui laisserait plus de temps à Nvidia pour peaufiner la mémoire GDDR7 à haute fréquence et d'autres améliorations techniques, notamment pour le modèle RTX 5080 Super.

Un refresh principalement axé sur la mémoire et la performance

La véritable valeur ajoutée attendue de la série RTX 50 Super réside principalement dans un important gain de mémoire vidéo. Les cartes devraient bénéficier d'une augmentation de 50% de la VRAM, avec par exemple 18 Go pour la RTX 5070 Super et jusqu’à 24 Go pour la RTX 5080 Super.

Cette montée en capacité vise à corriger un des reproches faits aux modèles actuels, souvent jugés insuffisants en mémoire pour certains usages exigeants comme le rendu 3D ou le gaming en très haute définition.

Enfin, les gains de performances globales sont estimés entre 7 et 16% selon les modèles, grâce à des améliorations de la fréquence mémoire et peut-être de certains cœurs. Mais cette progression devrait s’accompagner d’une légère hausse de la consommation électrique, avec des TDP allant de 275W à 415W pour les versions Super.

Des modèles concernés et une phase de transition chez Nvidia

Les modèles pressentis pour bénéficier de ce rafraîchissement incluent la RTX 5070 Super, la RTX 5070 Ti Super et la RTX 5080 Super. A noter que Nvidia envisagerait de retirer progressivement les RTX 5080 et 5070 Ti classiques dès l'automne 2025, laissant la place aux versions « Super » dans sa gamme.

Cette stratégie rappelle la démarche adoptée lors de la génération précédente avec les cartes RTX 40 Super, où Nvidia a procédé à une transition étagée pour offrir aux clients une montée en gamme sans rupture brutale.

Les raisons d'un délai et ce que cela signifie pour les consommateurs

Ce report relatif, ou plutôt cet aménagement du lancement des modèles RTX 50 Super s'explique notamment par la volonté de Nvidia d’intégrer une mémoire GDDR7 capable d’atteindre des débits record, jusqu’à 36 Gbps.

Ce défi technique majeur nécessite plus de temps pour garantir la stabilité et la performance. De plus, Nvidia ajuste sa stratégie commerciale, en particulier face à la concurrence croissante et à la gestion de sa chaîne d’approvisionnement.

Pour l'utilisateur, cela veut dire que malgré un intérêt marqué, il faudra encore patienter plusieurs mois avant de pouvoir accéder à des cartes graphiques plus performantes et mieux équipées en mémoire au sein de la série RTX 50. Reste à voir si ces améliorations justifieront l’attente, ou si la concurrence apportera d’autres surprises dans l’intervalle.

AMD prépare son architecture RDNA 5 qui devrait lui permettre de revenir sur le segment des GPU haut de gamme mais sans doute pas avant l'année prochaine. De son côté, Intel reste discret sur ses projets de cartes graphiques ARC Celestial qui, là aussi, doivent permettre de s'inviter sur le haut de gamme.