La GeForce RTX 5060 Ti 8 Go, critiquée dès son lancement en avril 2025 pour sa quantité de VRAM jugée insuffisante, est déjà en train d'être discrètement mise au placard.

Selon des informations en provenance du forum BoardChannels, NVIDIA aurait demandé à ses partenaires de cesser de pousser ce modèle, face à des ventes catastrophiques. Les joueurs ont envoyé un message clair : 8 Go en 2025, c'est non.

Nvidia cède sous la pression des joueurs

La décision de NVIDIA serait une réponse directe à la loi de l'offre et de la demande. Le détaillant allemand Mindfactory.de rapporte que la version 16 Go de la RTX 5060 Ti s'est vendue 16 fois plus que la version 8 Go, malgré une disponibilité similaire. L'écart de prix, d'environ 50 à 70 euros seulement, a rendu le calcul très simple pour les gamers. Pourquoi économiser si peu pour un goulot d'étranglement quasi immédiat ?

NVIDIA a-t-il mal jugé le marché ?

L'entreprise semble avoir totalement sous-estimé la frustration des joueurs. Lors du lancement, NVIDIA (et AMD avec un produit similaire) défendait la version 8 Go, la jugeant "suffisante" pour le jeu en 1080p. Mais c'était sans compter sur la gourmandise des jeux récents et l'utilisation de technologies comme le Path Tracing.



Face à des ventes faibles et des stocks qui s'accumulent, NVIDIA aurait donc demandé à ses partenaires AIB de réduire les volumes de production de la 8 Go et de prioriser la 16 Go pour "coller au plus près la demande actuelle".

Est-ce la fin des cartes graphiques 8 Go ?

C'est en tout cas le début de la fin pour le milieu de gamme. Ce désaveu cinglant des consommateurs est un signal fort : 16 Go de VRAM est en train de devenir le nouveau standard. En demandant à ses partenaires de baisser les prix de la 8 Go pour écouler les stocks, NVIDIA admet à demi-mot son erreur stratégique. L'ère des 8 Go, même sur le segment "60", semble bel et bien révolue.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quelle est la différence de prix entre les deux modèles ?

L'écart de prix est faible, ce qui explique le succès de la 16 Go. La RTX 5060 Ti 8 Go a un prix public conseillé (MSRP) de 379,99 $, tandis que la version 16 Go est à 429,99 $ (soit 50 $ de plus). En pratique, l'écart est souvent d'environ 70 dollars chez les revendeurs.

Pourquoi 8 Go de VRAM ne suffisent-ils plus en 2025 ?

Les jeux modernes, surtout avec le Ray Tracing ou le Path Tracing activé, sont de plus en plus gourmands en mémoire vidéo. 8 Go peuvent rapidement devenir un goulot d'étranglement, provoquant des saccades (stuttering) et obligeant à baisser drastiquement la qualité des textures, même en 1080p.

AMD fait-il la même erreur ?

Oui, et ils rencontrent le même problème. AMD a également lancé une Radeon RX 9060 XT en version 8 Go, et les rumeurs suggèrent qu'elle connaît un échec commercial similaire, les joueurs lui préférant largement les alternatives avec plus de VRAM.