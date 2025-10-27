Le secteur des cartes graphiques a connu son lot de défis techniques, des problèmes d'alimentation du connecteur 12VHPWR sur les générations précédentes à la complexité croissante des designs pour gérer la puissance et la chaleur.

Nvidia, avec sa gamme Founders Edition, a souvent cherché à imposer une référence en matière de qualité et de performance. Cependant, l'architecture interne de la toute nouvelle RTX 5090 FE semble marquer un point de rupture.

Une conception modulaire jugée "pire de l'histoire"

C’est un atelier de réparation bien connu, Northridge Fix, célèbre pour ses vidéos didactiques et ses analyses de défaillances, qui a tiré la sonnette d'alarme. L'équipe a récemment examiné une RTX 5090 Founders Edition qui avait cessé de fonctionner après la tentative d'installation d'un waterblock tiers.

Ce cas a servi de révélateur pour ce que le technicien a qualifié de l'une des « pires conceptions » jamais observées sur une carte graphique grand public. La critique principale repose sur le choix de rendre le GPU modulaire.

Contrairement aux designs traditionnels reposant sur un unique PCB robuste, la Founders Edition scinde le GPU en plusieurs parties interconnectées. L'élément le plus problématique est le connecteur PCIe, qui est attaché à la carte mère principale via un petit circuit imprimé flexible (FPC).

Selon le spécialiste, ce raccord est d’une extrême délicatesse et n’est absolument pas conçu pour tolérer les manipulations ou le stress physique, pourtant monnaie courante lors d'un démontage ou d'un changement de système de refroidissement.

Un connecteur FPC fragile : le talon d'Achille de la carte

L'inspection minutieuse de la carte défectueuse, réalisée au microscope, a révélé la cause de la panne : une broche du connecteur FPC était tordue, et une autre était même cassée.

Cette infime défaillance, probablement survenue lors de l'installation du waterblock du refroidissement liquide, a suffi à empêcher la carte de produire une image, et ce, alors que tous les branchements semblaient corrects.

C'est l'illustration parfaite du risque accru de point de défaillance avec cette architecture complexe, que le réparateur a comparée à une tuyauterie : plus il y a de joints, plus il y a de chances de fuite.

Mais la véritable difficulté réside dans l'incapacité à remplacer la pièce endommagée. L'expert en réparation a cherché sans succès un fournisseur pour le connecteur spécifique, confirmant qu'aucune pièce de rechange n'est disponible sur le marché, même auprès des distributeurs spécialisés en électronique.

Si une seule broche de ce connecteur FPC venait à être endommagée, l'ensemble du GPU devient alors un "bloc inerte" irréparable, laissant les propriétaires dans l'impasse.

Un avertissement clair pour les moddeurs et les utilisateurs exigeants

L'expérience s'est achevée sur un constat d'échec : la carte a été déclarée irréparable et a dû être renvoyée au client dans son état de panne. La conclusion de Northridge Fix est sans appel : il est fortement déconseillé d'acquérir la RTX 5090 Founders Edition, surtout si l'utilisateur prévoit de la modifier ou d'y installer un refroidissement liquide personnalisé.

Le technicien conseille de s'en tenir aux modèles plus anciens ou aux cartes partenaires (custom) dotées de conceptions plus traditionnelles et d'une seule carte de circuit imprimé.

Cette situation soulève une question fondamentale sur la direction prise par les constructeurs de GPU : la course à la miniaturisation et à la performance justifie-t-elle l'introduction de points de faiblesse qui compromettent la durabilité et le droit à la réparation de matériel très coûteux ?