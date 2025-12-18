L'onde de choc de l'intelligence artificielle continue de secouer les fondations du marché hardware. Alors qu'AMD a déjà commencé à augmenter ses tarifs, les regards se tournent vers son principal concurrent.

Selon plusieurs sources concordantes, la stratégie de NVIDIA pourrait être différente mais tout aussi impactante : freiner massivement la fabrication pour encaisser la crise de la pénurie de RAM qui s'annonce. Le couperet pourrait tomber dès le début de l'année 2026.

Pourquoi une telle baisse de production est-elle envisagée ?

La raison est à chercher du côté d'une pénurie mondiale de mémoire qui dépasse largement le cadre de la VRAM. Le problème concerne autant la GDDR6 que la future GDDR7, mais aussi la mémoire vive destinée aux cartes mères et la mémoire NAND. Cette tension sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement est directement alimentée par l'appétit insatiable du secteur de l'IA pour les composants à haute performance.

Face à cette situation, NVIDIA prioriserait logiquement les produits à forte marge, notamment ceux dédiés aux centres de données. Le marché grand public passerait au second plan. Un chiffre brutal, avancé par le média Board Channels, circule : l'offre de GPU au premier semestre 2026 pourrait chuter de 30 à 40 % par rapport à la même période en 2025, ajustant ainsi la production à la réalité du marché des composants.

Quels modèles de RTX 50 seraient les plus impactés ?

Le géant des semi-conducteurs ne frapperait pas au hasard. Selon les informations relayées par plusieurs partenaires, deux modèles spécifiques seraient dans le viseur : la GeForce RTX 5070 Ti et la GeForce RTX 5060 Ti dans sa version 16 Go. Ce choix n'a rien d'anodin, ces deux références étant historiquement positionnées sur un excellent rapport performances/prix, les rendant particulièrement attractives pour le marché du jeu vidéo.

En ciblant son milieu de gamme, NVIDIA toucherait directement le cœur du marché DIY ("Do It Yourself"). Cette stratégie de réduction de l'offre sur les cartes graphiques les plus populaires enverrait un signal fort. Inutile donc de rêver à une éventuelle gamme Super pour les RTX 50 au début de l'année 2026 ; la priorité sera de gérer la pénurie.

Cette pénurie affectera-t-elle le marché mondial ?

Il faut toutefois rester mesuré. Les premières informations semblent principalement concerner le marché chinois continental, où NVIDIA chercherait à adapter son offre aux spécificités locales pour maintenir un équilibre entre l'offre et la demande. Il est donc encore difficile de déterminer quel sera l'impact réel sur les disponibilités en Europe et en Amérique du Nord.

Cependant, la cause de cette potentielle crise étant globale, il est peu probable que les marchés occidentaux soient totalement épargnés. Si la stratégie se confirme, les joueurs et les créateurs de contenu devront probablement faire face à des stocks plus limités et, potentiellement, à des prix qui peineront à baisser pour les modèles les plus demandés.

Foire Aux Questions (FAQ)

Pourquoi NVIDIA envisage-t-il de réduire la production de ses cartes graphiques ?

La raison principale est une pénurie mondiale de mémoire (GDDR7, RAM, NAND) provoquée par la très forte demande du secteur de l'IA. NVIDIA privilégierait ainsi la fabrication de puces plus rentables pour les centres de données au détriment du marché grand public.

Tous les modèles de la série RTX 50 seront-ils concernés ?

Non, les rumeurs ciblent spécifiquement les modèles de milieu de gamme qui offrent le meilleur rapport performances/prix : la GeForce RTX 5070 Ti et la GeForce RTX 5060 Ti 16 Go. Ce sont ces cartes qui verraient leur approvisionnement réduit en priorité.

Quand cette baisse de production des RTX 50 est-elle prévue ?

Cette stratégie d'ajustement de la production est envisagée pour le premier semestre 2026. La baisse de l'offre pourrait atteindre 30 à 40 % par rapport à la même période en 2025.