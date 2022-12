Le bon plan du jour concerne la passerelle multimédia Nvidia Shield TV qui permet de transformer votre télévision classique en Smart TV, une box idéale pour tous les amateurs de streaming ! Vous aurez accès à du contenu de qualité autant sur le plan visuel avec Dolby Vision que sur le plan audio avec Dolby Audio ! Deux versions existent, la classique et la Pro.

La Nvidia Shield TV classique est constituée d'un tube cylindrique regroupant sur chaque côté de nombreux ports (HDMI, LAN, microSD). Cette box TV fonctionne sous le système d'exploitation Android TV, dispose de 2 Go de mémoire vive et de 8 Go d'espace de stockage interne extensible via une carte microSD non fournie.

La passerelle multimédia NVIDIA Shield TV est actuellement en vente flash chez Amazon à 125 € au lieu de 160 €.



La Nvidia Shield TV Pro présente une forme très différente, il s'agit d'une version plus puissante et proposant plus de fonctionnalités. Ici vous trouverez 3 Go de RAM et 16 Go d'espace interne, un processeur Tegra X1+, la lecture de vidéos en 4K HDR, le support des normes Dolby Atmos et Dolby Digital Plus, de la technologie Chromecast, l'assistant vocal Google / Alexa ainsi qu'un port Ethernet, sans oublier 2 ports USB 3.0 et une sortie HDMI. Bref, ce qui continue de se faire de mieux à l'heure actuelle, sans oublier que vous pouvez également vous en servir comme console de jeu.

La passerelle multimédia NVIDIA Shield TV Pro est à seulement 184 € chez Amazon !

