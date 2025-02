C'est une première pour ChatGPT dans sa formule gratuite. Les utilisateurs ont la possibilité d'avoir accès à un modèle de raisonnement. En l'occurrence, le modèle o3-mini qui est à solliciter par le biais d'un bouton Raisonner.

L'annonce surprise est intervenue alors que Microsoft a déployé la fonctionnalité Think Deeper pour tous les utilisateurs de Copilot. Une conséquence de ce déploiement est la gratuité pour tirer parti du modèle de raisonnement o1 d'OpenAI.

« Alors que o1 reste notre modèle de raisonnement de connaissances générales le plus large, o3-mini offre une alternative spécialisée pour les domaines nécessitant précision et rapidité », écrit OpenAI. Les tâches de codage sont citées, ainsi que les mathématiques et les sciences.

En accès illimité avec ChatGPT Pro

Comme son nom l'indique, o3-mini est un petit modèle de raisonnement qui doit être à la fois puissant et abordable. Il améliore la vitesse et l'efficacité par rapport à o1-mini, mais sans la possibilité de gérer des tâches basées sur la vision. Le cas échéant, OpenAI recommande d'avoir recours à o1.

Si o3-mini avait été dévoilé en décembre dernier (en même temps que o3), son arrivée peut sonner comme une réponse à DeepSeek-R1 de DeepSeek qui rivalise avec o1. o3-mini peut en effet surpasser o1 dans certaines tâches, à moindre coût et avec moins de latence.

Il existe plusieurs niveaux pour o3-mini (low, medium et high). Avec les abonnements payants ChatGPT Plus et Team (et plus tard ChatGPT Enterprise), il est question de 150 messages par jour. L'accès est illimité avec l'abonnement ChatGPT Pro.