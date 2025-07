Canal+ reconnaît les contraintes budgétaires des jeunes générations, notamment face à la multiplication des plateformes de streaming. C'est pourquoi la chaîne cryptée dégaine à nouveau son offre Rat+, un abonnement sans engagement conçu pour les moins de 26 ans. Cette offre reste valable jusqu'à ce que l'abonné atteigne la limite d'âge. Pour répondre à divers besoins, l'offre Rat+ se décline en trois formules distinctes, détaillées ci-après :

Conditions et Tarifs des Offres Rat+

Les offres Rat+ sont soumises à une condition principale : l'abonné doit être âgé de moins de 26 ans. La souscription nécessite une carte bancaire au nom de l'abonné. Il n'est pas possible de cumuler plusieurs abonnements Rat+ sous un même nom. L'offre se renouvelle tacitement mais est sans engagement, permettant une résiliation à tout moment sans frais. Il est recommandé de résilier avant l'âge de 26 ans pour éviter la facturation au prix fort.

Canal+ Classique Rat+ : Prix : 14,99 €/mois (au lieu de 24,99 €/mois). Contenus : Accès à Canal+ (films, séries, créations originales, événements sportifs). Accès : Sur tous les écrans connectés. Utilisateur : Réservé à un seul utilisateur, partage de compte non autorisé. Qualité : Affichage en HD, son Dolby 5.1.

Canal+ Ciné Séries Rat+ : Prix : 19,99 €/mois (au lieu de 34,99 €/mois). Contenus : Inclut la formule classique + Max Standard, Netflix (avec publicité), Ciné+ OCS, Paramount+ Standard et Insomnia. Utilisateurs : Canal+ réservé à un seul utilisateur ; comptes Netflix, Max et Paramount+ peuvent être partagés avec une seconde personne.

Canal+ Sport Rat+ : Prix : 19,99 €/mois (au lieu de 45,99 €/mois). Contenus : Inclut la formule classique + beIN SPORTS, Eurosport et toutes les déclinaisons sportives des chaînes Canal+. Apple TV+ est également inclus.



Détail des Formules et Accès

Ces offres Rat+ se veulent adaptées à un large public, offrant une flexibilité appréciable pour les jeunes désireux d'accéder à des contenus variés sans contrainte d'engagement. Le tarif réduit représente un avantage économique significatif, facilitant l'accès au divertissement et aux événements sportifs majeurs. La disponibilité sur divers écrans connectés garantit une expérience utilisateur fluide et personnalisée. La possibilité de partage sur certaines plateformes (Netflix, Max, Paramount+) pour les offres Ciné Séries et Sport ajoute à l'attractivité de ces formules pour les colocations ou les foyers avec plusieurs jeunes utilisateurs.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce que l'offre Rat+ classique ?

L'offre Rat+ classique à 14,99 €/mois donne accès à Canal+, ses films, séries, créations originales, et les grands événements sportifs diffusés par la chaîne cryptée. Le service est accessible sur tous les appareils connectés et est réservé à un seul utilisateur, sans partage de compte. L'affichage est en HD avec un son Dolby 5.1.

Quelles plateformes supplémentaires sont incluses avec Rat+ Ciné Séries ?

L'offre Rat+ Ciné Séries (19,99 €/mois) reprend la formule classique et y ajoute l'accès à Max Standard, Netflix (avec publicité), Ciné+ OCS, Paramount+ Standard et Insomnia. Si Canal+ reste pour un utilisateur unique, les comptes Netflix, Max et Paramount+ peuvent être partagés avec une seconde personne.

L'offre Rat+ Sport inclut-elle d'autres chaînes sportives ?

Oui, l'offre Rat+ Sport (19,99 €/mois) inclut l'accès à beIN SPORTS, Eurosport, et toutes les déclinaisons sportives des chaînes Canal+. Apple TV+ est également inclus pour diversifier le divertissement entre deux événements sportifs.