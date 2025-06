Un mois à peine après le grand relooking de Netflix, c'est au tour de Canal+ de faire sa révolution. Ce mercredi 11 juin, la chaîne cryptée a présenté à la presse la nouvelle version de son application. Fini le lecteur un peu daté, place à une expérience utilisateur qui se veut plus moderne, plus fluide, et surtout, qui s'inspire ouvertement des usages des réseaux sociaux. Un coup de neuf nécessaire pour rester dans la course face aux géants américains du streaming.

Une nouvelle expérience inspirée par TikTok

Le cœur de cette mise à jour, c'est le lecteur vidéo. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les équipes de Canal+ ont bien observé les habitudes de la génération TikTok. Fini les clics sur de petites icônes, la navigation se veut désormais "100% intuitive" et se fait du bout des doigts. Un simple glissement de doigt ("swipe") vers la gauche ou la droite suffit pour changer de chaîne. Une pression sur le côté gauche de l'écran ajuste le volume, une pression à droite modifie la luminosité. Le tout, sans quitter le programme des yeux.

Cette nouvelle interface met l'accent sur la simplicité. Les icônes sont plus grosses, plus lisibles. Un appui long fait apparaître une nouvelle timeline pour naviguer plus facilement dans le contenu. D'un seul geste, on peut aussi afficher la grille des programmes à venir ou accéder à l'intégralité des saisons d'une série. L'objectif est clair : rendre l'expérience plus naturelle et rattraper le retard accumulé sur ses concurrents en matière d'ergonomie.

Un coup de neuf bienvenu, mais encore incomplet

Ce vent de fraîcheur fait un bien fou à l'application. La nouvelle interface du lecteur est une réussite et tient ses promesses d'intuitivité. On sent une réelle volonté de se moderniser. Mais il y a un "mais", et il est de taille. Cette refonte ne concerne, pour l'instant, que le lecteur vidéo. Une fois que l'on quitte le programme en cours, on retrouve l'ancienne application.

La page d'accueil, notamment, reste un point faible qu'il faudra réviser. Beaucoup la jugent trop chargée, peu lisible, avec une navigation parfois confuse. Le moteur de recherche, lui aussi, mériterait d'être plus précis pour s'y retrouver dans le catalogue gargantuesque de Canal+, qui agrège des plateformes comme Netflix, Apple TV+ ou encore Paramount+. Interrogé sur ce point, le groupe se veut rassurant et explique procéder "étape par étape". D'autres améliorations devraient donc suivre. On ne peut que l'espérer.

La stratégie "partout" : Canal+ dans votre voiture et dans l'avion

Cette mise à jour s'inscrit dans une stratégie d'expansion beaucoup plus large pour la chaîne. L'ambition de Canal+ est d'être présent partout, tout le temps. Cela passe d'abord par une expansion géographique. Déjà présente dans 40 pays, l'application continuera son déploiement en Europe de l'Est d'ici fin 2026, avant de s'attaquer à l'Asie.

Mais le groupe veut aussi conquérir de nouveaux écrans. Et notamment celui de nos voitures. Des partenariats ont été noués avec plusieurs constructeurs automobiles. L'application Canal+ est ainsi disponible sur les véhicules Renault équipés du système OpenR Link. Elle le sera aussi sur 80 % des voitures BMW et 100 % des Mini très prochainement. Canal+ sera même installé par défaut sur les nouvelles Alpine. Et si vous prenez l'avion, vous pourrez aussi retrouver une sélection de programmes sur tous les vols long-courriers d'Air France, un partenariat effectif depuis le 1er mai.

L'innovation au service de l'image : un documentaire pour l'Apple Vision Pro

Pour montrer ses ambitions technologiques, Canal+ a également profité de l'événement pour annoncer un projet d'un nouveau genre. En collaboration avec Apple, la chaîne a co-produit un documentaire sportif immersif, spécialement conçu pour le casque de réalité mixte Apple Vision Pro. Le film propose de revivre la victoire historique du pilote français de MotoGP, Johann Zarco, lors du dernier Grand Prix de France.

Le documentaire a été tourné avec des caméras de pointe, les Blackmagic URSA Cine Immersive, pour un résultat qui s'annonce spectaculaire. Les quelques images diffusées lors de la conférence ont fait mouche, et ce sera prochainement aux détenteurs du casque prendre à leur tour "une véritable claque" visuelle. Canal+ se positionne ainsi comme le premier studio au monde à proposer un contenu narratif dans ce format, spécialement pensé pour le Vision Pro. Une belle vitrine technologique, même si le programme sera, dans un premier temps, réservé à la niche des possesseurs du très onéreux casque d'Apple. Le documentaire sera disponible en septembre, directement sur la nouvelle application.