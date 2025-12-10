Le choc est rude pour l'écosystème industriel breton. Okwind, fleuron technologique basé à Torcé et spécialisé dans les trackers solaires de nouvelle génération, vient d'annoncer un plan de transformation radical.

Confrontée à une conjoncture difficile pour toute la filière, l'entreprise a décidé de prendre des mesures drastiques pour "consolider ses fondamentaux". Au cœur de l'annonce : un plan social majeur et la cession d'un actif industriel qui symbolisait pourtant son expansion.

Pourquoi une décision si radicale et soudaine ?

La décision, aussi brutale soit-elle, n'est pas sortie de nulle part. Elle s'inscrit dans une profonde restructuration stratégique, dictée par une conjoncture exigeante pour le secteur. Dans un communiqué, la direction, menée par son président Louis Maurice, évoque "un choix de la responsabilité et de la clarté" pour s'adapter et renforcer la compétitivité du groupe face à un marché solaire en pleine transformation.

La mesure vise à simplifier la structure pour mieux naviguer la tempête. Cela passe par des décisions difficiles mais jugées nécessaires, comme la vente d'actifs stratégiques qui ne sont plus alignés avec le niveau d'activité actuel. Il ne s'agit pas seulement de réduire les coûts, mais de repenser tout le modèle pour préparer la croissance de demain, même si cela implique de revoir les ambitions à la baisse à court terme.

Concrètement, quel est l'impact sur l'emploi et les actifs ?

Le volet social est sans conteste le plus douloureux. Un Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE) a été ouvert, pouvant entraîner jusqu’à 89 suppressions de postes pour motif économique. Ce chiffre représente un choc considérable pour l'entreprise, qui emploie actuellement 206 salariés. Près de 43 % des effectifs sont donc potentiellement concernés par ce plan.

Le symbole puissant de cette retraite stratégique est la mise en vente du nouveau bâtiment industriel d’Étrelles. La pose de la première pierre avait eu lieu en février 2025 sur un terrain de 38 000 m². Moins d'un an plus tard, le projet est abandonné. L'investissement prévisionnel de 15,5 millions d'euros est gelé, la capacité du site étant jugée "plus adaptée au niveau d'activité".

Quelle stratégie pour l'avenir d'Okwind ?

Mais Okwind ne fait pas que tailler dans ses effectifs et ses actifs. L'entreprise opère une stratégie de pivot définie en cinq axes. Le premier est le recentrage sur les offres à plus forte valeur ajoutée et sur les marchés les plus porteurs, notamment les projets de petite et moyenne puissance avec une forte approche locale. C'est un retour aux sources, là où la société a construit son succès.

Les autres axes visent à optimiser le fonctionnement. Okwind va créer un modèle de distribution sélectif avec des partenaires pour renforcer la proximité client. En interne, l'activité sera découpée en deux pôles distincts : "construction/fabrication" et "installation/maintenance". Cette réorganisation vise un meilleur pilotage de la performance et de la rentabilité, essentielles pour assurer la pérennité du groupe.

Foire Aux Questions (FAQ)

Combien d'emplois sont menacés chez Okwind ?

Le plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) annoncé par la direction pourrait entraîner la suppression d'un maximum de 89 postes. Cela représente environ 43 % des effectifs actuels de l'entreprise, qui s'élèvent à 206 salariés.

Pourquoi Okwind vend-elle une usine à peine construite ?

L'entreprise a jugé que la capacité de production de ce nouveau bâtiment industriel n'était plus en adéquation avec son niveau d'activité actuel et ses prévisions. La vente de cet actif permet de conserver un bilan financier équilibré et d'éviter un investissement devenu surdimensionné.

Est-ce la fin d'Okwind ?

Non, selon sa direction. Ces mesures, bien que drastiques, sont présentées comme une étape de transformation stratégique. L'objectif est d'adapter la structure de l'entreprise aux nouvelles réalités du marché de l'énergie solaire pour renforcer sa compétitivité et préparer sa croissance future sur des bases plus solides.