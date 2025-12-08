La situation est inédite pour une entreprise habituée à une grande continuité au sein de son équipe dirigeante. Une série de départs intervient alors qu'Apple peine à trouver sa place dans la course à l'intelligence artificielle et que des rumeurs persistantes entourent la future succession de Tim Cook.

Évoqué par Bloomberg, le départ potentiel de Johny Srouji, l'homme derrière le succès des processeurs maison Apple Silicon, ajoute une couche d'incertitude quant à l'avenir du groupe de Cupertino.

Une série de départs préoccupante

En l'espace de quelques jours, Apple a dû faire face à une véritable cascade de démissions. John Giannandrea, le patron de l'IA, Alan Dye, le responsable du design d'interface qui part chez Meta, Kate Adams, la directrice juridique, et Lisa Jackson, vice-présidente en charge de l'environnement, ont tous annoncé leur départ ou leur retraite future. Ces quatre cadres rapportaient directement à Tim Cook.

Si certains départs s'expliquent par des retraites après de longues carrières, d'autres constituent une fuite des cerveaux vers des concurrents directs. Le départ d'Alan Dye pour Meta est particulièrement symbolique de cette tendance, tout comme l'exode d'ingénieurs spécialisés en IA vers des entreprises telles que OpenAI.

Quel serait l'impact du départ de Johny Srouji ?

Le cas de Johny Srouji est particulièrement sensible. Arrivé en 2008, il est considéré comme l'architecte de l'effort le plus stratégique d'Apple de la dernière décennie : la conception de ses propres puces. Son leadership a été déterminant dans la transition réussie des Mac vers l'architecture Apple Silicon. Son départ créerait un vide immense à la tête des technologies matérielles.

Consciente du risque, la direction d'Apple déploie des efforts pour le retenir. Selon Bloomberg, l'entreprise lui aurait offert des packages de rémunération substantiels ainsi que davantage de responsabilités, allant jusqu'à évoquer une possible promotion au poste de Chief Technology Officer (CTO).

Johny Srouji préférerait en outre ne pas travailler sous la supervision d'un autre responsable, liant son avenir à celui de Tim Cook.

Un gros test pour Apple et son équipe dirigeante

La vaste réorganisation chez Apple est interprétée comme une préparation à l'inévitable succession de Tim Cook. La planification est en cours et John Ternus, actuel chef de l'ingénierie matérielle, fait figure de favori en interne.

La gestion de la vague de départs et la capacité à retenir les talents clés tels que Johny Srouji seront de véritables tests pour le leadership actuel et futur d'Apple.