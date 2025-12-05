La réorganisation au sommet d'Apple s'accélère. Quelques jours seulement après les annonces concernant le responsable de l'IA, John Giannandrea, et le designer Alan Dye, le groupe de Cupertino annonce deux nouveaux départs.

Kate Adams, directrice juridique depuis 2017, prendra sa retraite fin 2026, tandis que Lisa Jackson, vice-présidente pour l'Environnement, la Politique et les Initiatives Sociales, quittera ses fonctions fin janvier 2026.

Qui est Jennifer Newstead, la nouvelle tête pensante juridique d'Apple ?

Pour succéder à Kate Adams, Apple a recruté Jennifer Newstead, actuellement directrice juridique chez Meta. Elle rejoindra Apple en janvier en tant que vice-présidente senior, avant de prendre officiellement le titre de General Counsel le 1er mars 2026.

Avant Meta, Jennifer Newstead a été conseillère juridique du département d'État américain et a occupé divers postes gouvernementaux, notamment au sein du Bureau de la gestion et du budget de la Maison-Blanche.

Chez Apple, elle supervisera à la fois les organisations juridiques et les affaires gouvernementales.

Quelle réorganisation pour les responsabilités environnementales et sociales ?

Le départ de Lisa Jackson, en poste depuis 2013 après avoir dirigé l'Agence de protection de l'environnement sous l'administration Obama, marque un tournant pour les initiatives écologiques d'Apple.

Tim Cook a loué sa contribution qui a aidé à " réduire nos émissions mondiales de gaz à effet de serre de plus de 60 % par rapport aux niveaux de 2015 ".

Suite à son départ, les équipes en charge de l'Environnement et des Initiatives Sociales seront sous la gouverne du directeur des opérations d'Apple. Ce changement structurel pourrait indiquer une intégration plus profonde des objectifs de durabilité au sein de la chaîne logistique et des opérations de l'entreprise.

Une vague de restructuration chez Apple

Ces nouvelles annonces ne sont pas des événements isolés. Elles s'ajoutent à une série de changements au sein du leadership d'Apple ces derniers mois, incluant le départ du COO Jeff Williams en juillet.