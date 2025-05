La nouvelle surcouche logicielle de Samsung, One UI 7 était particulièrement attendue, notamment du fait qu'elle se vase sur Android 15. Après un déploiement en dent de scie, des informations préoccupantes émergent concernant l'un des aspects les plus sensibles pour les utilisateurs : la durée de vie de la batterie. Les premières versions du système d'exploitation auraient en effet montré des signes de gourmandise énergétique sur certains appareils.

One UI 7 en bêta : des premiers retours inquiétants pour l'autonomie

Selon les observations rapportées par certains utilisateurs ayant migré vers One UI 7, plusieurs modèles haut de gamme de la marque pourraient souffrir d'une baisse d'autonomie. Les appareils concernés par ces premiers signalements incluent notamment le Galaxy S24, son prédécesseur le Galaxy S23, ainsi que le smartphone pliant Galaxy Z Fold 6. Les utilisateurs de la nouvelle interface auraient constaté une décharge plus rapide de la batterie ou une consommation énergétique accrue après l'installation de la mise à jour. Ces problèmes suscitent une attention toute particulière.

Selon les utilisateurs, on note des appareils qui bouclent la journée avec moins de 20% d'autonomie restante contre 50% avant la mise à jour. D'autres indiquent une autonomie limitée à une journée seulement, sans usage intensif.

Pourquoi les mises à jour majeures peuvent impacter la batterie ?

Il n'est pas rare que des versions bêta ou même les premières versions finales d'une mise à jour logicielle majeure entraînent une consommation de batterie plus élevée que prévu. Plusieurs facteurs peuvent l'expliquer : l'introduction de nouvelles fonctionnalités plus énergivores, des processus d'optimisation et d'indexation en arrière-plan qui s'exécutent après l'installation, ou tout simplement des bugs et des optimisations encore à peaufiner par Samsung.

Ici, les cas rapportés se constatent au-delà de plusieurs jours d'utilisation de la nouvelle mise à jour. En outre, le délai accordé à l'indexation et à la reprise des habitudes de l'utilisateur pour l'optimisation de la charge et les fonctions de régulation de l'autonomie auraient dû aboutir à une gestion optimale de la batterie.

Samsung à l'écoute ? Des correctifs attendus

Face à ce genre de situation, Samsung a généralement pour habitude de réagir. Les retours des testeurs sont précieux pour les ingénieurs qui travaillent à l'optimisation finale du système. Il est donc fort probable que si ces problèmes d'autonomie sur les premières versions de One UI 7 sont confirmés et généralisés, des correctifs seront déployés assez rapidement. L'objectif de la firme coréenne est de fournir une expérience utilisateur stable et optimisée, y compris pour la gestion de la batterie qui reste un des sujets les plus sensibles au niveau des smartphones.