Le segment des smartphones pliants a connu une croissance régulière depuis son arrivée en 2019 mais il tend à plafonner désormais. Confronté à un tassement de ses ventes, le groupe Samsung devrait élargir sa gamme cette année.

Outre les Galaxy Z Fold7 et Galaxy Z Flip7 qui constitueront toujours le coeur de son offre, le groupe coréen devrait lancer un Galaxy Z Flip FE (Fan Edition) plus abordable en échange de certaines concessions sur les caractéristiques afin de séduire un public plus large.

Mais il pourrait aussi lancer un nouveau type de smartphone sur le segment ultra premium. Le format pourrait reprendre le style "tri-fold" dont l'écran se plie en trois grâce à deux charnières.

Galaxy G Fold, la surprise de l'année dans les pliants ?

Ce style spécifique a été inauguré l'an dernier par Huawei avec son modèle Mate XT qui peut passer d'un format smartphone à une petite tablette de belle taille. De multiples fuites ont évoqué son existence et Samsung lui-même en fait discrètement allusion dans une roadmap.

Pour ce modèle spécial, la dénomination Galaxy Z ne s'appliquerait pas et il pourrait entrer dans une catégorie Galaxy G Fold. En attendant de pouvoir confirmer ce nom, le site SamMobile note que Samsung y a fait allusion lors de la présentation des résultats du premier trimestre 2025.

Sans le nommer directement, la firme a confirmé qu'elle comptait renforcer la compétitivité de ses smartphones pliants et jouer sur l'innovation du design. Les Galaxy Z Fold et Z Flip se répétant de génération en génération avec des améliorations par petites touches, l'innovation du form factor viendrait donc d'un produit différent.

Comment relancer les ventes de smartphones pliants ?

Pour augmenter la compétitivité de ses smartphones, Samsung mise toujours sur les performances en utilisant les derniers processeurs disponibles, Snapdragon 8 Elite pour le Galaxy Z Fold7 et Exynos 2500 pour le Galaxy Z Flip7, et sur les capacités d'intelligence artificielle apportées par l'environnement Galaxy AI.

L'événement Galaxy Unpacked de début juillet pourrait en dire un peu plus sur la stratégie de Samsung au-delà des smartphones pliants habituels et livrer les premiers détails d'un Galaxy G Fold se pliant en trois attendu pour la fin d'année ou début 2026.

Concept Samsung de smartphone se pliant en trois

Samsung pourrait commencer par une première génération produite en quantités limitées et disponibles sur un petit nombre de marchés avant de proposer plus largement une deuxième génération corrigeant les erreurs de jeunesse.

Samsung devra toutefois composer avec la concurrence. Les fabricants chinois ont pris d'assaut le segment avec des propositions fortes jouant sur la finesse des appareils mobiles et des caractéristiques relevées. Le prix reste un élément crucial de leur succès.