Si vous êtes à la recherche d'un très bon smartphone à un prix vraiment cassé, ne cherchez plus ! Et avant de l'acheter, rien de mieux que de lire notre test du OnePlus 10 Pro !

Pour rappel, ce smartphone possède un écran Fluid AMOLED de 6,7" à une définition de 3216 x 1440p et avec un taux de rafraichissement de 120 Hz. Il intègre un processeur Snapdragon 8 Gen 1 couplé ici à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Au niveau photographie, il présente un triple capteur avec un module principal de 48 MP, un de 50 MP et un de 8 MP. Et au niveau des selfies, vous trouverez un capteur de 32 MP. Le mobile possède une batterie de 5000 mAh avec une charge rapide de 80 W.

Affiché actuellement à 769 € sur le site de OnePlus, au lieu de 919 € à sa sortie l'année dernière, vous pourrez trouver chez Cdiscount le smartphone OnePlus 10 Pro 5G 8 / 128 Go au tout petit prix de seulement 479 € en coloris noir (et ici en vert). Dans les deux cas, la livraison se fait depuis la France en quelques jours (produit Cdiscount à volonté). Une superbe affaire !





