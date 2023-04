Aujourd'hui, marque la fin de la semaine. Et qui dit fin de semaine, dit belles remises sur des produits que nous aimons. Nous vous avons sélectionné des articles avec réduction et nous vous les présentons.

Commençons avec le smartphone realme Narzo 50. Ce mobile possède un écran de 6,6" FHD+ 120 Hz. Il intègre un SoC MediaTek Helio G96 couplé à 4 Go de mémoire vive (RAM). Sa mémoire interne est de 128 Go, extensible via micro-SD jusqu'à 1 To. Sa batterie de 5000 mAh vous octroie une autonomie d'environ 24 heures. Côté photo, il affiche un triple appareil photo IA de 50 MP.

Ce smartphone realme Narzo 50 est vendu 159,99 € au lieu de 253,56 € soit 36% de réduction chez Cdiscount. La livraison est gratuite, pour le lendemain.

